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社論》一時的贏家卻是千古罪人

2025/01/13 05:30

對民進黨政府充滿仇恨，以及相同親中傾向的藍、白合作之後，仗著席次優勢，無視「人間律法」與社會輿論，一再聯手通過將會削弱國防，破壞財政紀律及憲政架構的惡法。上週，藍白通過獨厚特定族群的「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，除警察、消防，更將海巡、移民及空中勤務人員納入。此外，行政院因窒礙難行而提出的「憲訴法修正案」覆議，未經行政院長報告及院會討論，即遭到藍白否決。由此看來，國會殿堂立法院已經淪為藍白恣意妄為，進行政治報復的淵藪。

藍白打著提高退休警察人員所得替代率為名，罔顧國家財政紀律及世代正義，強行將基層警察的月退休金提升為最高達七萬四五四四元，約為全體勞工經常性薪資中位數三萬七三七二元的兩倍，據銓敘部統計，此舉將造成退撫基金提早兩年用罄，估算未來五十年基金收入減少和支出增加合計一七○○餘億元，其財務缺口須靠政府撥補，由全體納稅人共同負擔。誠然，警消人員是高風險工作，提高待遇並不過分，然而福利與薪資的增加最佳時間點是在職時期，而非退休後幾無工作風險的時候。根據行政院的統計，民進黨政府執政九年來，積極推動基層及外勤員警加薪、增訂執行重大演訓關鍵基礎設施防護訓練特別津貼、增訂深夜危勞勤務津貼、增訂國道公路警察每月薪資加薪近三千元、調高超勤加班每月支領最高達一萬九千元，還有增訂執行跨年、國慶、反恐等大型活動及重要勤務獎勵金每月最高五千元等措施，已大幅提升警察人員的薪水與福利，既打造更合理的工作環境，也兼顧國家財政負擔能力，才是解決警消人員待遇的負責任作法。

再者，年金改革是馬英九明知必須改革卻不敢為，而蔡英文勇於承擔，並承受特定族群的激烈抗爭，才終於確認軍公教年改的兩大目標︰一是將十八％優存利率在兩年半內歸零，二是將公務員所得替代率設訂十年過渡期，逐年遞減一．五個百分點。從一○七年七月起實施到一一二年，估計所節省經費已挹注退休撫卹基金合計二○七八．五億元，再加上國軍配合政府精簡政策挹注款每年一百億元、五年五百億元，總計挹注退撫基金二五七八．五七億元。而預估到二○三○年，可省下逾五三○○億元，對於健全國家財政助益匪淺。如今警方退休所得替代率提升到最高八十％，無異走上回頭路，且更甚於年金改革前的所得替代率。尤有甚者，此舉將引發已幾近完成的公教年金改革出現倒退，果然在警消退休所得替代率提升之後，退休公教團體已出面呼籲「年金停砍」，甚至主張恢復到原先的狀態。令人憂心的是，有意爭取公教族群選票的藍營已經提出相關法案，可能再結合白營強行通過。諷刺的是，白營的立院黨團總召黃國昌當年力挺蔡英文的年金改革，如今卻因個人政治利益而放棄過去的政治理念，加入反年改的陣營。

其實，退休年金的功能是保障退休人員的生活所需，並非擴及投資、買房的資金。而以台灣的年金水準，除了勞工外，軍公教的所得替代率仍然偏高，足以安養晚年。據資料顯示，當前已開發經濟體「OECD」中 ，三十四國的平均所得替代率約為五十二．九％，即便北歐福利國家的代表芬蘭，也僅約為五十五％，我們鄰近國家如日、韓是三十二至三十九％、德國是四十四％、澳洲四十五％，立陶宛等國家，更是不到二十％。可見在富裕國家，退休所得為工作時的半數，已可以支應退休生活。像藍白將警察所得替代率上限定在八十％的國家，幾乎是全球特例。曾在歐債風暴中宣告破產的希臘，曾被譏諷為「公務員的天國」，退休警察一個月可以領到二六○○歐元（約為台幣八萬八○○○元），年金負荷過高，乃是債務危機爆發的重要原因。因此在獲得國際紓困時，承諾大幅減少退休年金，加上鼓勵產業發展，歷經十多年的蕭條衰退才在經濟上獲得重生。希臘的案例足以成為台灣的殷鑑。或有部分人士表示，近年政府稅收經常超徵，提高軍公教的所得替代率不乏財源；但稅收超徵是得力於產業的蓬勃發展，也是景氣熱絡之表現，不是常態，榮景能延續多久，存在不確定性。將不確定的收入用於固定支出，顯然不符合財政紀律，更可能因景氣陷入低迷，造成國家財政崩毀。

總之，藍白力推的「警察人員人事條例」，已引發軍公教年金改革的翻案逆流，一旦國家財稅收入不如預期，無法挹注、撥補相關的退撫基金，勢必導致退撫基金破產，使年輕一代繳交保費後，卻面臨退休時無錢可領的慘狀。因此，藍白為了政治利益討好特定族群而無視財政紀律，破壞文官退休金和現職工作間應有的衡平性，恐將嚴重衝擊台灣經濟的永續發展，甚至發生債留子孫，猶如現在領取年金者向後代子孫先借錢來用般匪夷所思，剝奪年輕人的幸福。令人憂心的是，藍白藉由席次多數，一再推動惡法，完全不顧台灣的現在與未來，或許是一時的政治贏家，卻將成為歷史罪人，承擔千古罵名。

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