沈榮欽國際視野》中國會在入侵台灣時，封鎖巴拿馬港嗎？

過去美國南方司令部司令的李察遜（Laura Richardson）曾在國會聽證會上示警，中國投資基礎建設，讓解放軍有「多面向的未來切入點」。美國外交關係協會（CFR）估計，中國至少參與全球近130座港口運營，其中17座有多數股權，有14座有軍事價值。

◎沈榮欽

《紐約時報》報導，巴拿馬運河太平洋、大西洋兩端各有1座港口確實由香港首富李嘉誠擁有的「長江和記實業」旗下的「和記港口」運營。近年來，北京當局加強對香港的控制，致力於將供應鏈武器化，讓美國國會及政府擔心，中國政府會強制私人企業在戰時關閉海運設施。

巴拿馬運河是由香港首富李嘉誠旗下的長和控股的子公司管理運河入口附近的兩個港口。（路透）

過去美國南方司令部司令的李察遜（Laura Richardson）曾在國會聽證會上示警，中國投資基礎建設，讓解放軍有「多面向的未來切入點」。美國外交關係協會（CFR）估計，中國至少參與全球近130座港口運營，其中17座有多數股權，有14座有軍事價值。

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美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.–China Commission）成員魏塞（Michael Wessel）表示，美國軍用物資 9 成由商船運輸，監視港口有軍事價值，而且這還能掌握美國如何管控貨物安全風險，掌握美國當前行動目標並找到規避方法。美國 40% 的貨輪運輸會通過巴拿馬運河。

巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）2017 年與台灣斷交後，與中國的關係迅猛發展，但是近年來與中國的關係已明顯冷卻。

巴拿馬前總統瓦雷拉2017 年與台灣斷交後，與中國的關係迅猛發展。（中央社檔案照）

戰爭時封鎖港口十分常見，例如澳洲前國防部副部長兼國防情報組織主任 Paul Dibb 最近表示，如果中國入侵台灣，將會對澳洲造成一級戰略威脅（原因略）。

萬一美國因台灣與中國發生戰爭，澳洲應該做以下兩件事情：

◆澳洲不只是等待 AUKUS 核子潛艇，在此之前必須迅速獲得足夠的射程超過 2000 公里的遠程反艦飛彈，則有相當大的自衛潛力。想想 2000 公里的遠程反艦飛彈可以攻擊哪裡？

◆澳洲需要進入機場和港口——例如距離台灣不到 600 公里的沖繩。不過對澳洲來說，更重要的軍事任務是阻止中國通過東南亞狹窄的海峽（麻六甲、Sunda、Lombok）進行海上交通與運輸——包括其 80% 的石油進口。

如果台海開戰，各個交通咽喉點會立刻成為兵家必爭之地，因此如果中國入侵台灣，封鎖巴拿馬海峽以箝制美國，就如同澳洲希望控制麻六甲海峽箝制中國一樣，都是可能發生的場景，並非杞人憂天。至於戰火會波及到什麼程度，就很難預料了。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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