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自由開講》「希望入學」更能選拔刻苦自勵自主學習的高中生

2025/01/11 15:00

◎ 陳啟濃

高雄六龜高中創校以來第一位錄取台大的學生，該名學生係以「希望入學」錄取台大社會學系，「希望入學」主要是鼓勵突破家境困難，力爭上游勤奮向學的學生。然而有些網友卻取笑他，這是很不可取的現象。

高雄市六龜高中學生翼友福考上台大社會學系，成為該校第一位上頂大的學生，校方張貼紅榜祝賀。（圖取自陳其邁臉書）高雄市六龜高中學生翼友福考上台大社會學系，成為該校第一位上頂大的學生，校方張貼紅榜祝賀。（圖取自陳其邁臉書）

筆者在大約七、八年前，也遇到一位家境貧困卻刻苦向學的學生，她的媽媽是新住民，父親很早過世。不僅經濟條件不足以讓她補習，連參考書都買不起。除了請書商捐助參考書送她，也鼓勵她選擇社區高中就讀。高三那一年，她也是透過「希望入學」錄取中興大學法律系。

許多經濟優渥的學生他們的成績是用金錢堆砌起來的，上補習班、練習參考書、甚至請家教，只要是能讓成績提升的方式，家長都有條件提供。然而也有很多人在上了所謂的第一志願大學，從此失去學習的動力，因為以往一切的努力都是為爸媽為別人，不是為自己。

「希望入學」錄取的學生恰恰相反，他們的家庭雖然沒有足夠的經濟條件，提供很好的學習環境。然而他們有很強大的學習動機，符合現在108課綱「自主學習」的精神。這樣的學生有機會進入一流的大學，相信他們會更珍惜、更上進。

（作者為時事評論員）

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