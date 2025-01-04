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自由開講》以「大矽谷」計畫為名 桃園擴權圈地近三百公頃

2025/01/04 19:00

◎ 陶原仁

國土計畫法預定於114年5月1日正式上路，部分縣市就國土功能分區是否送中央審議，與中央進行角力之際。桃園市政府率全國之先，於12月18日辦理本市國土計畫專案通盤檢討暨國土使用分區的公展，引人側目的是，與110年4月所公告的版本，最大差異之處，就是以「桃竹苗大矽谷」計畫為由，新增加龍科擴大案297.18公頃土地。

國土計畫法預定於114年5月1日上路，桃園市政府率全國之先，於113年12月18日辦理桃園市國土計畫專案通盤檢討暨國土使用分區的公展。圖為桃園中路區段徵收。（都發局提供）國土計畫法預定於114年5月1日上路，桃園市政府率全國之先，於113年12月18日辦理桃園市國土計畫專案通盤檢討暨國土使用分區的公展。圖為桃園中路區段徵收。（都發局提供）

眾所周知，國土計畫公告實施後，直轄市每5年才可以辦理通盤檢討，110年桃園市國土計畫公告實施後，桃園市尚未繳交國土功能分區送中央審議，就急著以「龍科擴大案」、「桃竹苗大矽谷案」計畫名義，辦理通盤檢討，新增近300公頃的龍潭科擴大案的產業園區，表面上是依據國土計畫法第15條第3項第3款「政府興辦重大之公共設施或公用事業計畫」來辦理，但這個方式明顯錯誤。為什麼？因為「政府興辦重大之公共設施或公用事業計畫」的標準，依照主管機關內政部營建署於108年所公布「重大之公共設施或公用事業計畫項目及規模」的認定標準，條件非常嚴格，僅限於運輸、水利、能源或維生基礎設施這四項，而此次通盤檢討新增加產業園區的龍科三擴大案，目的在吸引高科技廠商進駐，並不符合上開法令規定的範疇，注定本次桃市府國土計畫的通盤檢討程序明顯違法。

桃市府這次用此獨創、取巧的方式，迴避自己在110年所公告之桃園市國土計畫上位規範。而國土計畫法核心的精神，就是「有序管理」，避免地方政府以產業發展為由，隨意圈地開發，桃園市府這次龍潭科擴大案，就是國土計畫法當初立法目的要管制的對象，所以這次通盤檢討目的也違背國土計畫核心精神

桃園市若真的要推動「桃竹苗大矽谷」計畫擴增產業園區，應該開大門、走大路！依照原先的桃園市國土計畫規劃，優先在原訂規畫中的中壢產業特定區一期、二期740公頃土地匡列，也才能夠達到國土計畫中的有序管理，也才符合桃園市國土計畫楬櫫「產業城市」，才是桃園之福！

（作者是桃園人）

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