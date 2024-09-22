自由共和國》吳瑞北／化繁為簡修正考招制度 才能提升高中生競爭力

學生若採申請入學時，需經第一階段學測（一月舉行）成績篩選後，才進入第二階段各系審查。圖為考生於學測準備情形。（資料照）

吳瑞北／台大電機系特聘教授及前教育部考招小組委員

一、實施一○八課綱，高中生可像大學生選修課程是德政

自一○八年起高一生適用一○八課綱，高中職生一八○總學分數中的必修學分從一六○學分降為一一八學分，增加校訂必修、多元選修和加深加廣選修課程學分最多可達六二個。此高中修課大學化的轉型工程，全台高中老師們共同完成令人敬佩。

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二、不當引進韓式「學習歷程綁考招」，德政變夢靨

一○八課綱規畫之初，教育部原已擬配套考招新制，所有入學考試成績公布後再依序進行個人申請與分發招生作業，此即所謂「考完後招」，於二○一四年十一月公布於官網，當時已獲超過八成家長師生支持實施在即。不意遭新任招聯會主委清大前校長賀陳弘全盤推翻，在其六年任內不當引進韓國的「學生綜合記錄簿」，自一一一年起第一屆一○八課綱高中生申請大學入學時，實行需將其每學期「學習歷程強力綁考招」的新制，迄今已第四年。

朱敬一院士今年四月為文指出此制讓高中師生痛苦不堪且許多大學已決定對其「不予理會」的主因是：把原本活潑多元的學習生活，變成了日日嚴格僵硬的D-day作戰準備，使學生失去喘息空間。

我國申請入學制係仿效美國制度。美國大學評估高中生之申請入學，僅參採其SAT成績、讀書計畫及自傳。南韓此制上路十多年，但其學生壓力沒有減輕、青少年自殺率繼續升高，我國實在沒有理由採用韓國制度！

三 、強推學習歷程綁考招，

勞民傷財民怨深

（一）大學端九成科系招生其實不受學習歷程綁考招所影響

大學入學管道有特殊選才、繁星推薦、申請及分發入學。前二者屬少量招生，後二者才是主要管道。學生若採申請入學時，需經第一階段學測（一月舉行）成績篩選後，才進入第二階段各系審查。每位考生最後卻只能填六個志願數。學習歷程綁考招規定各系二階審查高中生綜合學習表現（P）要佔五十％以上，此P包括高中學習歷程資料（P1）和大學校系自行舉辦之面試、筆試和實作等（P2）；且規定P1大於P2。而讓高中生極度抱怨的是P1的要求項目過多且繁瑣，含每學期修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習檔案自述及其他等共廿項細項。採分發入學者，需考學測和分科測驗（遲至七月才考，含括高中三年全部範圍）的筆試成績，可填寫一百個志願數，由電腦分發入學，則不受此制影響。

對申請入學考生，各系先以學測成績篩選進入二階人選，篩選倍率最多是三倍，通過篩選者各系才會看其學習歷程資料。由於學生只能填六個志願，最終只錄取一系，最多可能佔掉五個名額，「重榜」效應導致很多系都有缺額。為了搶申請入學生，除了各類科前兩三個熱門志願外，只要學測成績通過篩選就會被錄取。因此，大多數科系教授們早已體認到不用花心力去看學習歷程資料，更何況無法分辨出學習成果的真偽。高中生若深入了解大學端的招生作業，或至少問問學長姊，就可以知道實不必每天把學習生活當成D-day作戰了。

（二） 學習歷程綁考招使家長備感焦慮，私立初高中大行其道，家長花費變多，小學生補習為進私中

學習歷程總共廿項要求，學生除了準備段考外，怎麼應付得了呢？家長們備感焦慮便爭相送小孩去收費高昂的私立初高中就讀，冀望校方可輔導或代寫。過去私立初中入學嚴禁筆試，僅能抽籤，如今已公然以筆試招生，促使小學生為進私中在補習。此揠苗助長惡習，不但有礙學生身心健康 從小養成造假習性，更不易培養出求真求實科學家和工程師，已違背一○八課綱訴求的「自發、互動、共好」目標。

（三） 物理和化學學測只各考二學分，科學競爭力堪憂

比較嚴重的是自然科學學測內容的大輻減少，造成全民科學基礎能力的流失。以物理及化學為例，這兩科共同必修各上一個學期二個學分，但選修課則各含有五門課，教學內容還是相當完整。採分科測驗入學者，在高二及高三可選修較進階內容。但採申請入學者，學測考試範圍只考課本內容的五分之一，約是國中程度的簡介而已。因此應增加物理及化學的必修學分納入學測考試範圍，我國科學競爭力才不致急遽惡化。

四、修正考招制度

才能真正提升高中生競爭力

「學習歷程綁考招制」已被大多數大學端教師所唾棄，高中生及其家長們也不宜繼續做無謂的軍備競賽。多元的選修課程可增廣學生的視野並從中發掘興趣，但過度將之綁住考招只會適得其反，因此建議以下修正，方能助學生適性發展：

（一） 將招聯會規定申請入學第二階段甄選總成績之計算需包含綜合學習表現（P）至少須佔五十％予以刪除，改由各系自訂。

（二） 招聯會硬性規定P1≧P2 或 P2-P1≦10％刪除，改由各系自訂。

（三） 刪減細項數和件數要求，且改成只要高二下學期上傳學習檔案即可。重質不重量，學生寫出有深度的一二份報告即可。

（四） 儘速調整自然科「部定必修」從十二學分增加至十八學分，選修學分從卅二學分降低選修至廿六學分。此乃參考社會領域的「部定必修」十八學分和選修廿四學分的做法。且強化物理及化學的部定必修，例如各六學分，「探究與實作」四學分則改成選修，待基礎學科在高一學習後，高二和高三再修習。

（五） 分科測驗加考國英兩科，讓學測成績國英兩科失常者有補救機會，不必只能重考。甚至可以借鏡美國高中生申請大學的SAT筆試，國英每年舉辦三～四次。

五、 推動「考完後招」，

解決申請入學賭博式招生流弊

由於申請入學只能填六個志願數，學生常淪為猜落點和賭運氣。為保障學生權益，宜推動一○五年教育部曾規劃的「考完後招」制，即申請入學完成預分發，不滿意者不必先放棄，可以參加分科測驗之後再進行二次分發。如此，已預分發且滿意者之權益不受影響；不滿意者若分科測驗考得更好，可進入更喜歡的系，同時釋放出已預分發名額給其他考生，不必勉強就讀等待隔年重考，實為一舉多得的招生制度。

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