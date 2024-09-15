自由開講》謝志偉談德國與荷蘭都通過了…

◎謝志偉

德國軍艦通過。。。！

荷蘭國會通過。。。！

台灣自己通過。。。？

德國媒體報導中台韓相對地理位置。 （取自貼文）

這兩天，德國和荷蘭

分別作了一件事，

都和中國及台灣有關。

看起來是兩件事，

其實是一回事。

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中華人民共和國從上到下

穿越時光隧道，

以武力恫嚇，宣稱：

台海為中國內海。

德國軍艦這兩天通過台灣海峽引發關注。 （取自貼文）

德國兩艘軍艦從北向南

穿越台灣海峽，

以具體行動，宣示：

台海為國際水域。

此行動遵行自由海域國際準則。

中華人民共和國敲鑼打鼓，說：

依據聯合國「惡欺武霸」號決議，

世上只有一個中國，

這個中國是中華人民共和國，

而台灣是中國的一部分。

荷蘭國會開會打臉中國，確認：

聯合國「惡欺武霸」號決議

不但連「台灣/Taiwan」這個字

提都沒提到，

且不排除台灣的國際參與之權利，

包括聯合國在內。

雖然，

德荷兩國都是中國的邦交國，

都和台灣沒有邦交，

但是，

都視台灣為理念相同的

價值夥伴。

台灣人要對自己的國家有信心。

對自己的未來有把握，

不分黨派，

捍衛主權、國土及理念。

荷蘭國會已經通過決議，

德國軍艦已經通過台海，

台灣自己也要通過考驗！

外交部吳志中次長說得好：

臺灣與歐洲各國關係持續增溫！ （取自貼文）

***

外交部吳志中次長說得好：

臺灣與歐洲各國關係持續增溫！

歐洲各國強化捍衛

他們自己的國家利益，

那就是一個和平穩定的臺灣海峽，

以及一個不屬於中國的民主臺灣！

***

德國公共電視第一台報導：

「中國宣稱台灣屬其領土，

台灣海峽為其領海，

雖然這個 『島國』（Inselstaat! 括弧及註釋出於本人之手） 數十年來都有一個獨立且依民主制度選出的政府治理著。」

（作者為我駐德國代表）

本文經授權轉載自謝志偉20240915臉書

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