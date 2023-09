自由開講》肯定外交部對聯合國2758號決議的正面行動

◎邱志偉

外交部在8月29日舉行「112年推動參與聯合國案新聞說明會」,針對我國參與聯合國案有了明確的四大訴求。我要正面肯定外交部跨出了重要的一步,這幾年來我多次撰文呼籲,國際社會不應該曲解2758決議對台灣的意義。如今,外交部願意正視這個問題的同時,也針對國人赴聯合國以及相關機構提出抗議,這是正確的。因為聯合國最世界重要的國際組織,將2300萬人的聲音排除在外,既不合理、也不符聯合國的宗旨,而外交部有明確行動,更是重要的一步。

外交部在8月29日舉行「112年推動參與聯合國案新聞說明會」,針對我國參與聯合國案有了明確的四大訴求。會中由外交部政務次長田中光(中)說明,並接受媒體提問,會後外交部發言人劉永健(右)回答記者提問。(資料照)

首先,聯合國2758號決議到底有沒有處理台灣地位問題,這已經透過多年辯論,在近年取得共識。美國眾議院今年通過「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act),該法文字就明確指出,“United Nations General Assembly Resolution 2758 (XXVI) ……The resolution did not address the issue of representation of Taiwan and its people in the United Nations or any related organizations, nor did the resolution take a position on the relationship between the People's Republic of China and Taiwan or include any statement pertaining to Taiwan’s sovereignty.”換言之,2758號決議不涉及台灣主權以及中國對台灣主權的概念,已經在美國主流民意形成共識,非常讓人感到欣慰。

但仍要注意的是,有關中華民國代表權問題,是否及於對岸中國,要審慎留意若進入細部爭辯,中國可以強調蔣介石政府當年的台北政權,依據憲法等規定均主張對岸為其領土,因此蔣介石遭驅逐出聯合國,也就等同代表台灣喪失聯合國會員地位等。不過,國際主流社會應該都深知,台灣自1996年舉行總統直選後,已經是一個徹底民主化國家,也是自由之家評比的完全自由國家,本就不該再和蔣介石政權相提並論,更不可以此作為阻撓台灣入聯的理由。

再者,外交部提到國人赴聯合國阻撓的抗議訴求,這是極為重要的決定。過去,針對這項不便,許多人隱而不說,但如今放上檯面談,也算是願意正視問題。台灣護照在今年最新的全球護照指數榜(Henley Passport Index),是名列第35名,全球共有145個國家提供台灣護照免簽待遇。然而,這樣的護照竟然能夠在包含美國在內的國家有免簽,卻連聯合國大門都不得其門而入。甚至,中國的護照在全球只有80國能夠免簽,遠低於台灣,台灣護照卻在聯合國的認知下不如中國,令人感到困惑。

再者是,聯合國目前規定要求,台灣護照必須配上中國的台胞證才能入內。然而,若秉持平等原則,怎麼不要求中國護照也要附上入台許可證,才能夠進入聯合國內?甚至,要求附上全稱為「臺灣居民來往大陸通行證」,難道是暗示聯合國為中國附屬機構?還是台灣人踏入聯合國等於進入中國?聯合國至今甚至拿不出法規說明,為何必須這樣要求台灣人民。外媒更舉證,科索沃並非聯合國會員,但該國護照持有者可以進入聯合國,這簡直是雙重標準。

此外,更嚴肅的是,聯合國所在地是美國紐約,世界衛生大會舉辦地是瑞士的日內瓦,兩處都是民主自由國家,更重視新聞自由的地方,台灣記者在這二處都無法進入聯合國組織採訪,行使最基本的新聞採訪權。反之,沒有新聞自由的中國,中國記者卻可大方進入聯合國大會採訪,這又是哪門子的新聞自由標準。

1974年,時任國務院副總理鄧小平曾赴聯合國大會演講,當時他說:「我們永遠不稱霸,不擴張,不謀求勢力範圍,無意跟任何國家打冷戰熱戰」、「如果中國有天變了顏色⋯⋯在世界上稱王稱霸,到處欺負人家,侵略人家,剝削人家⋯⋯,世界人民就應同中國人民一道『打倒它』」。如今,中國在聯合國大會所行使的,使否是在欺負台灣?欺負台灣人民?在聯合國大會內試圖稱霸?那全世界是否應該聯合起來,打倒這樣的政權?

台灣政府沒有打倒中國政權的企圖,我們只有一個最基本的要求,就是聯合國盡早廢除中國對台打壓的不合理政策。更應該在國際場合廣泛討論台灣的地位,同時支持台海和平、也讓台灣能有機會參與聯合國。台灣絕對有資格、也有能力,更有意願與世界共同努力,解決國際問題、共同維護世界和平、支持聯合國永續發展目標(SDGs)!

(立法委員)

