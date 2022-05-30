自由開講》新疆人權問題 開啟中國式的「大翻譯」運動！

曼琳

近年中國因頻繁傳出迫害少數民族及異議人士的事件而遭國際社會譴責，進而使聯合國派人權事務高級專員巴舍萊，特別針對新疆問題自5月23日起對中國進行為期6天的訪問，並於25日與中共國家主席習近平進行視訊會談，對此，中共各大官媒發表相關報導稱，習近平主張中國是走出一條「適合本國國情的人權發展道路」，更聲稱巴舍萊對中國保護人權表達了「欽佩」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）（路透社）



對此，各界開始對巴舍萊訪中的結果表示質疑，並擔憂其在整場訪問行程均不給記者隨行且又受限制的「閉環」方式下，巴舍萊的訪問將有粉飾中共政府在新疆侵犯人權的危險，面對諸多質疑聲浪，聯合國隨即於隔日針對中共官媒報導巴舍萊會中的談話內容發聲明「澄清」，表示巴舍萊的確讚揚了中國在消除貧困方面的努力，但並未如中共央視所報導的「欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就」；央視另一篇報導中的英文字幕指巴舍萊「讚揚了中國在維護多邊主義方面發揮的重要作用」，可實際上巴舍萊是說：「中國在多邊機構中可以發揮關鍵作用」，且從聯合國公布的談話文字稿中顯示，巴舍萊還對中方強調，「必須以人權、正義、毫無例外地包容所有人為核心」，根本沒有中共官媒所報導的「欽佩中國保護人權的成就」，顯然是中共當局刻意扭曲巴舍萊的發言。



不僅如此，就在巴舍萊訪中的第2天，國際媒體便公開一份被稱為「新疆警察文件」的官方機密照片及文件，其內容不僅揭露2萬多名新疆維吾爾族人遭監禁的細節，還包含前新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國於2017年發表的演講內容，其主張對維吾爾人鐵腕治理，甚至有針對逃跑者的「格殺勿論」的政策，事後中共外交部僅反批此外流文件是「抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料」，可若真的是抹黑，為何不敢讓人權專員不受限制的進入新疆地區呢?又為何不敢接受人權專員自由訪問的要求呢?其原由正是因為中共當局害怕他們對維吾爾族實施的禁閉、絕育、強迫勞動和文化滅絕的「中國式人權」行為「被證實」，進而透過「閉環式」訪問，以及利用中國式的「翻譯」操弄輿論風向，將人權組織的言論成為自身洗白的辯護詞，如此低劣的手段才是真正的中國式「大翻譯」吧！

（研究生）

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