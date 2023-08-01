自由廣場》美國在二七五八號決議 打臉中國對台法理統戰

◎ 黃帝穎

美國聯邦眾議院日前表決通過《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），明文指出「《聯合國大會第二七五八號決議》承認中華人民共和國代表是中國在聯合國唯一合法代表，該決議沒有處理台灣及其人民在聯合國或相關組織代表權議題，也沒有對中華人民共和國和台灣的關係採取立場、或包括任何關於台灣主權的聲明。」這是美國具歷史意義的重大政治宣示，更代表美國以正式法律文件「打臉」中國對台法理統戰。

中國不論是外交部或國台辦，向來以《聯合國第二七五八號決議》做為對台統戰法理基礎，中國官員對外一律宣稱《聯大第二七五八號決議》從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，中國為了對台統戰的詮釋，簡直把世界文明國家當「文盲」！

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《聯合國二七五八號決議》全文，只驅逐了蔣介石的中國代表權，決議文從頭到尾沒有一個字提及台灣，當然無法做為中華人民共和國擁有台灣主權的依據，如今中國硬凹二七五八號決議的伎倆，被美國眾議院以法律文件當全世界的面重重地「打臉」。

世界尤其關注的是，過去美國以《台灣關係法》做為對台關係的法律基礎，尚未曾以法案駁斥中國對台的「一中」主張，但此次美國直接將法理講明，《聯合國二七五八號決議》未涉及台灣主權，正式扭轉中國長年拿二七五八號決議硬上台灣主權的假象。

回到台灣，每位總統候選人都無法迴避「聯合國二七五八號」問題，當對此有關國家地位及國際關係議題嚴肅表態，尤其兩位立場相對親中候選人，不論是主張的「兩岸一家親」的柯文哲，或是高喊「九二共識」及唱和中國「反台獨」的侯友宜，將面對美國眾議院《台灣國際團結法案》，向世界正式宣告《聯合國二七五八號決議》不涉台灣主權的歷史課題。

正因為中國向來以二七五八號決議對台法理統戰，如今以美國為首的文明世界與中國劃清界線，也因此總統候選人有義務做出回應，是要模糊曖昧、掩飾親中？或是正確解讀二七五八號決議不涉台灣、接軌民主世界？不只台灣人在看，全世界也睜大眼在看！

（作者為北社副社長，律師）

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