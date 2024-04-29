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社論》台灣經濟沒有「荷蘭病」症狀

2024/04/29 05:30

台灣經濟逐漸走出去年的景氣低迷，初露春天來臨的跡象，最近發布的經濟數據顯然出現景氣回溫的喜訊。三月景氣對策信號綜合判斷分數站上三十分，為二○二二年四月以來，近兩年新高；燈號連續亮出第三顆代表景氣「穩定」的綠燈。三月外銷訂單年增一．二％；第一季製造業生產指數八十七．二一，年增六．一六％，結束連續六季負成長，預期未來呈逐季成長。另外，主計總處預測今年經濟成長率三．四三％，上修○．○八個百分點，為近三年最高；台經院亦上修今年經濟成長率為三．二九％，指出台灣經濟呈現內外皆溫。不必諱言，今年經濟成長動能，主要來自台積電等半導體產業所帶動的新興科技運用，產業結構是否有傾斜之虞，引發台灣經濟罹患「荷蘭病」的質疑。

美中引爆貿易戰之後，自由世界經濟出現與中國脫鉤的趨勢，供應鏈的分散，固然造成全球化面臨死亡的危機，帶來通貨膨脹，但在地緣政治、經濟的板塊碰撞、擠壓下，台灣由於擁有生產先進晶片製造，與完整供應鏈，經濟不但未受衝擊，反而成為護持全球高科技產業不可撼動的堡壘。台積電等晶片產業，不僅是台灣實體經濟的護國神山，也在金融市場上大放光芒，激勵台股站上兩萬點。然而，台灣經濟強烈依賴台積電，顯然引發一些後遺症︰例如其用電、用水量龐大，是台灣水電供應的一種負擔；台灣地震頻繁，台積電如何確保生產安全，一直是世界半導體產業內心的陰影；美、日、德爭相拉攏台積電前往設廠，台積電與台灣經濟是否遭受掏空的危機。凡此，引發部分人士對台灣是否罹患荷蘭病的憂心。

「荷蘭病」（Dutch Disease）是一九七七年《經濟學人》創造的一個名詞，以當時荷蘭面臨的問題，描述一個國家發現天然資源，例如：天然氣 、石油，並嚴重依賴該產業，導致該國出口、外匯收入大幅增加，帶動匯率快速升值，讓其他產業出口到其他國家的產品變得更昂貴，最終其他產業喪失國際競爭力、陷入衰退等現象。「荷蘭病」或許比較貼近俗稱的「富貴病」。議者引用此一名詞，質疑台灣經濟過度依賴台積電單一企業與半導體單一產業，形同將所有雞蛋放在一個籃子裡，潛藏巨大的風險，因此呼籲政府必須政策扶植更多的產業，打造更多的護國神山，台灣經濟的永續發展才有堅實的基礎。此一憂心看似合理，其實是建立在錯誤的類比。

荷蘭病的主因，是發現了石油、天然氣等天然資源，造成國家財富暴增，反而造成製造業萎縮，物價高漲，就像一個人中了樂透頭獎的意外之財，開始吃喝玩樂，不事生產，終致坐吃山空。換言之，一個國家擁有豐厚的自然資源，如果沒有好好利用，扶植更多產業，必然造成獨木難撐大廈的結局，這種上天恩賜的禮物，甚至可能是一種災難。歷史上，不少國家都曾染上荷蘭病，例如十六世紀西班牙取得中美洲的黃金、白銀，一九七○年代產油國因原油價格上漲，原油出口增加，而犧牲農業及製造業成長。經濟學家曾經將一個國家的財富來源區分為︰一是依靠埋在地底下的天然資源；一是來自人的努力與創意。也就是︰一種是不勞而獲、上天賜予的禮物；一種是人的腦力與努力創造出來的。前者才是國家會罹患荷蘭病的病因。而台灣是一個缺乏天然資源的島國，只有天災帶來的考驗，沒有上天恩賜的禮物，一切繁榮與福祉都是人們篳路藍縷，開創拚搏的成果。本質上，並沒有發生荷蘭病的環境因素。

亦即，台積電等半導體產業的茁壯，是台灣人腦力與人力打拚的結果，並沒有僥倖的成分。台積電能夠打敗強大的競爭對手，靠的是不可取代的優異人才，與盡責打拚的職場文化。更重要的是，台灣半導體的壯大是國際市場的強烈需求所致，而這種需求不是那些往地下挖掘出來的天然資源可以滿足的，也不是石油、天然氣、黃金、白銀可以取代。此外，台積電不僅創造龐大利潤，也成為提高周邊區域的所得與就業的動力，而且它的投資設廠更具有強大的外溢效應，已成為帶動地方繁榮的保證。易言之，台積電的存在與成就，不會導致台灣人志得意滿，因此玩物喪志，失去奮鬥的意志；反而會增強國人的信心，認為台灣人的優秀不輸給歐、美、日等先進國家，進而不斷提升自己的競爭力，努力維繫台灣的經濟成長。

總之，台灣不會因為台積電的輝煌成就而罹患荷蘭病。不過政府仍應認真思考台灣的多種挑戰，包括不要陷入意識形態的框架，務實調整能源政策，確保水電供應無虞，另外亦應關注產業的平衡發展，使科技、生技與傳產製造業都有良好的發展空間。易言之，台灣並不是荷蘭病患者，台灣企業充滿了鬥志與創意，都有在國際市場上闖出一片天的能力與願景，期能為台灣打造出護國神山群，建立永續發展的模式與路徑。

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