自由開講》從美國的經驗看我國「先進國防科技小組」的短板與解方

◎陸官人

立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄10日在立法院報告我國將仿效美國國防創新部門（Defense Innovation Unit, DIU）成立類似機構，本文將深入探索究竟什麼是DIU？並分析分析我國成立「先進國防科技小組」的短板與解方。

美國國防創新部門（DIU） 組織與特色

美國國防部於 2015 年成立DIU，目的在加速商業技術和軍民兩用技術應用在國家安全。美國DIU由主任兼國防部長高級顧問，設商業、財務、國家安全、數位、太空等五位副主任，其下設有資訊、人工智慧與機器學習、新興技術整合、網路與電信、能源、系統人因等專業領域總監。

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DIU的特點是專注加速商業技術和軍民兩用技術應用，透過部門合作與快速決策，縮短量產時間，進而應用於作戰。DIU直接在網頁公告需求，廠商只要上網提出計畫。當DIU發現產品或技術可以解決特定作戰需要時，會先請廠商簡介，展示技術能力，並說明如何應用。DIU會在30天內完成評估，進一步安排廠商簡報推介方案和成本，若符合國防需求，將安排進一步洽談提案計畫，入圍者可獲得原型開發合約，在24個月內產出原型，通過測試評估的原型可能進入量產。

美國成立DIU所擁有的條件

美國國防工業在百餘年來世界強勁軍火需求帶動下，已發展出成熟的國防工業體系，美軍只要提出需求，國防工業便可迅速轉化為開發概念，再透過全球化策略整合團隊競逐武器系統獲選量產。因此，美國DIU在成熟的國防工業基礎上想要執行創新應用可謂順水推舟。

首先，美國政府和民間國防工業能力獨霸全球，根本在於尖端科技研發能力。美國國防部有研發尖端科技的國防先進科技研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA），集合美國大學、研究機構及產業頂尖的科學家研究解決未來威脅的尖端科技，使美國的軍事科技可以一直處於領先地位（Cutting-edge）。因此，美國重視尖端科技研究，成為國防工業的領頭羊，是民間國防工業將尖端技術推向產品應用的基礎。

其次，美國陸、海、空軍都有設立研究實驗室，可將作戰所需技術轉化成為研發概念，再委託國內、外大學及產業執行科技研發；另外，美國民間系統商長期參與武器系統研發，擁有轉換作戰需求至國防科技創新能力，熟悉專案管理及測試評估，是DIU創新應用的重要推力。

第三，美國民間國防工業扮演技術研發及系統整合商角色，周邊成熟產業製造技術支持產品開發。美國國防工業藉雄厚的研發及系統整合能力推出新產品，有足夠的系統商競爭，支持將DIU創新武器系統構想加速技術整合導入武器系統應用。

第四，美國DIU國防創新部門主任兼國防部長高級顧問，具有協調力與整合高度，其下各專業領域總監能夠看懂技術，也能將需求轉化為系統開發概念，並憑藉專業技術發包、督導系統開發，直至通過測試評估，最後導入國防應用。

成立先進國防科技小組的短板與解方

首先，在組織專業與定位方面，國防部的報告指出在整評司之下成立「先進國防科技小組」，卻不是已經執行多年相關整合國防應用專業與經驗的軍備局，編組人員只找了2位中科院的年輕工程師支援，人員專業與組織能量堪虞，因為「先進國防科技小組」必須將作戰需求轉譯（Translate）為武器系統研發概念，成員必須同時具備科技能力與軍事應用的敏感度，這些能力必須長期在科技與軍事領域培養，無法直接聘用文官或產業菁英就可以取代；另外組織定位在司之下，與美國DIU主任兼國防部長高級顧問之協調力與整合高度相比，根本不在同一檔次。

國防部將效仿美軍成立「先進國防科技小組」，國防部長顧立（中）17日表示，目的是引進成熟關鍵技術，加速達到作戰實需，因此要尋求不管國內外適當成熟技術，並結合國內產業，包括中科院能量，加速建構不對稱戰力。（中央社）

其次，商業技術和軍民兩用技術應用方面，大學及民間廠商對作戰需求轉化為國防應用較陌生，研發人員、工程師和客戶想法各異，因此，主管和成員要能看懂技術，能將國防需求轉化為系統開發概念，再憑藉專業技術發包、督導系統開發，直至通過測試評估，最後量產應用。因此，DIU需具備理工高專背景、有經驗、能看懂技術、轉化需求、具技術媒合應用敏感度等人才。

第三，在國內產業生態方面，我國國防產業市場有限，缺乏系統商（System Integration; SI），技術水準不高，國防部很難像美軍一樣只要提出需求，有成熟的國防工業整合團隊競逐武器系統獲選與量產。因此推動DIU的關鍵是培養系統整合商，當前可結合研發機構及軍工廠暨有系統設計、整合與測試評估能量，擴大至民間藉由開發武器系統淬煉技術，逐步培養升級為系統商；另外，尖端武器發展也需要周邊產業技術支持，才能突破工業製造技術限制，將需求概念產出成為實體武器。如此，我國DIU才能在有足夠開發和競爭能力的國防工業環境中，成功將民間產業技術迅速應用在國防領域。

第四，在國防科研體系規劃方面，國防部的報告提出「由中科院整合民間學研成果，聚焦執行 TRL（技術備便水準）6以上系統發展（展示確認、工程發展）」。這是非常外行的說法，因為根據美國的尖端科技發展模式和我國過去在三彈一機成功的經驗，中科院如果沒有TRL1-2的基礎扎根研究及3-5技術發展，那來橫空出世TRL6以上的系統發展？立法委員陳永康在10日國防委員會質詢時也明確提醒「TRL不可能直接一刀切割，一定會有重疊的部分」，也就是一定會有各自關鍵技術的發展，才能逐步發展出系統。我國過去在三彈一機成功的經驗證明有關鍵技術發展才有國防自主的可能，從另外一個角度來看，也正因為我們做出來了，美國才會出售相對應的武器。因此，國防部不應自廢武功，把中科院限制在TRL6以上的系統發展；另外，國防部的報告也提出「創新小組則針對民間成熟技術與產品 （比照TRL7-9）」，進行評估與引進，擴大國軍裝備 獲得來源。」，對照美國的技術水準，TRL5-6是展示確認（系統原型），TRL6-8是工程發展（全系統在作戰環境中發展，並通過作戰測試評估），不論是廠商或中科院都不可能直接半路出家從TRL6或7開始研發。美國的國防工業在民間，廠商本身必須要有技術應用和關鍵技術的研發能力，才有能力將DIU的需求轉化為武器系統，競逐獲選與量產。

國防部成立「先進國防科技小組」立意正確，但是我們向美國學習不能只學一半，也不可能一步到位。目前，我國的武器系統開發必須搭配部分國外進口模組，技術等級以系統整合及製造為主。因此，在推動臺版DIU時，不能忽視尖端科技研究向下扎根、突破關鍵技術障礙的重要性，這是DIU成功的底氣。同時也要藉由需求帶動，逐步培養系統商（SI）和周邊產業技術投資與支持。至於DIU的成員並不是行政幕僚，而是要學習美國選用具備理工高專背景、有經驗、能看懂技術、轉化需求、具技術媒合應用敏感度等人才，而且要有長期培養的規劃，方能如同美國DIU迅速將國防需求轉化為系統開發概念，再憑藉專業技術發包、督導開發，直至通過測試評估，縮短量產期程，達成整合國內產業能量迅速應用在國防領域的目的。

（現役軍人）

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