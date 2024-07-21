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自由開講》基隆罷免案：民主前哨戰

2024/07/21 09:30

◎杜信龍

中國銳實力對台灣的影響不可忽視，尤其在立法院的行動上，藍白兩黨的行為令人擔憂。藍白兩黨的焦土政策，顯示出他們似乎不在乎即將到來的民主選舉。

今年約有六位大法官退休，接下來，若藍白兩黨聯手杯葛人事同意權，可能導致憲法法庭無法正常運作，趁機推動「憲法訴訟法第四條條文修正草案」。此草案要求所有15位大法官必須全部參加才能開庭，將嚴重威脅司法獨立，讓立法院權力獨大，對台灣的民主制度構成重大威脅。

憲法法庭是否能夠成功抵禦藍白兩黨的攻擊守護最後一道防線，這看來是持久戰。而在這場民主危機中，罷免制度也是公民對抗政治亂象的重要工具之一。其中基隆罷免案成為這場戰鬥的前哨戰，不可輕忽。

基隆選委會近期查對罷免名冊郵寄費2.5萬份，超過半數的連署書數量，顯示出背後可能存在的操作問題。這更說明了民意的力量才是維持民主的根源，及在野國民黨看輕民意的聲音。

圖為基隆市連署罷樑的民眾19日收到市選委會寄出的查詢單。（議員鄭文婷提供）

筆者認為，以高雄成功罷免韓國瑜為例。若成功罷免國民黨籍市長謝國樑，勢必發生骨牌效應，各地開始罷免不適任立委及市長，這樣才能成功阻止藍白兩黨繼續亂政，讓民主制度更有韌性。而這，完全取決於我們的意志及如何認真看待我們下一代的未來。

（作者為台南市市民）

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