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自由開講》對漢光演習無端批評，才是真正傷害國防！

2024/07/26 10:24

◎宮臨冬

近日（24）某報社文章對漢光四十號演習提出多項批評，特別是針對國軍所宣稱的「無劇本」演習提出質疑。然而，事實上國防部早已明確表示，演習雖有既定計畫，但不會提前曝光詳細細節，以確保訓練的真實性與不可預測性。這樣的安排正是為了貼近實戰，使部隊能在不預知敵情的情況下進行應變訓練，增強實戰能力。

軍民一心的真實體現

文章中提到民眾在演習期間揮舞國旗是作秀，這一說法顯然忽視了國軍與地方民眾長期的互動與合作。事實上，這些場面正是國軍平時在地方進行戰場經營與民事工作的成果。民眾在國軍部隊通過時自發性地揮舞國旗、吶喊加油，是軍民一心的真實體現，而非所謂的「擺拍」。

防禦工事的實戰價值

文章批評軍方在演習前構築壕溝、碉堡等防禦工事，認為這不符合實戰情況。然而，我國防衛作戰的策略是基於防禦性作戰，共軍可能的登陸地點早已被預測並進行戰場經營。預先布署防禦工事正是為了增強防禦效果，這樣的安排並非不符合實戰，反而是基於實際情況的合理設計。

總統換裝的必要性

關於文章中提到賴清德總統換裝參與視導一事，這一批評更是缺乏根據。總統視導操演時，依據所到地點換裝，以示對操演官兵之尊重，是一種必要且合理的安排。賴總統換上迷彩服現身官兵面前，正是體現了對國軍官兵的支持與重視，這並非所謂的「擺拍」。

圖為漢光40號演習，總統賴清德（中）23日視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄（右）陪同。（資料照）

國軍的務實改革與形式主義的批判

最後，某報社文章對國軍的形式主義提出批評，認為這是國軍改革的一大障礙。事實上，國軍在追求務實改革的過程中，已經展現了許多進步與成果。漢光演習的實戰化訓練、與地方民眾的緊密合作、以及對防禦工事的合理設計，都是國軍不斷提升戰力、增強國防實力的具體體現。對於這些努力，應予以肯定而非一味批評。

結論

某報社的文章對漢光四十號演習提出的多項批評，顯然忽視了國防部的實際安排與國軍的努力成果。無論是演習的「無劇本」設計、民眾揮舞國旗的場面、防禦工事的構築，還是總統換裝視導，這些安排皆有其合理性與必要性。國軍在追求務實改革的過程中，應該得到更多的理解與支持，而非片面的批評。

（作者為軍事研究人員）

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