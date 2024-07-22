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自由開講》矽盾加持：台灣晶片霸主地位無可取代

2024/07/22 21:30

◎陳俊

在全球半導體產業中，台灣已經成為無可取代的領袖，這主要歸功於新竹科學園區的崛起，被譽為「台灣的矽谷」，其內部匯聚眾多頂尖的半導體企業，台灣晶片產業的成功並非偶然，而是長期積累技術和研發的結果，台灣擁有世界上最高效的半導體生產設施，尤其是台積電，其高效的生產流程和創新能力，使得台灣在全球晶片市場占有一席之地。

台灣擁有世界上最高效的半導體生產設施，尤其是台積電，其高效的生產流程和創新能力，使得台灣在全球晶片市場占有一席之地。（路透檔案照）

川普言論引發市場震盪

美國前總統川普近日在接受專訪時表示，台灣應支付美國保護費，因為台灣「搶走」美國的晶片產業，此言論不僅引起台積電股價波動，甚至波及全球科技和晶片類股，台灣民眾對川普的指控感到憤怒，認為這無異於黑幫索取保護費，台灣的晶片產業成就來自於技術優勢和高效的生產能力，而非所謂的「搶走」。

美國前總統川普近日表示，台灣應支付美國保護費，因為台灣「搶走」美國的晶片產業，引起台積電股價波動，甚至波及全球科技和晶片類股。（彭博檔案照）

台灣的競爭力和勞工制度

台灣在過去數十年中，通過台積電等企業專注於研發和提高效率，逐步奠定全球晶片霸主的地位，台灣的高教育水平和相對低的生活成本，使得半導體產業對勞工有很強的吸引力，此外，台灣的勞工權益保障全面，使得企業能夠靈活運用人力資源，如碩博生三班制輪值運作晶圓廠，這些因素共同促成台灣在半導體產業的領先地位。

中共可能以台灣晶片威脅他國

隨著台灣在全球晶片市場中的主導地位不斷提升，外界對半導體供應鏈過分集中的感到擔憂，特別在台海地緣政治緊張的背景下，中共一直沒有放棄動武的可能，使得許多國家擔心，中共可能利用控制台灣的晶圓廠，對其他國家進行經濟和政治手段的脅迫，而台灣的半導體產業也被視為「矽盾」，這意味著國際會因保護晶片供應而保衛台灣。

儘管許多國家試圖打造自己的晶圓廠，或邀請台灣半導體業者赴海外設廠，以分散晶片供應來源，但效果並不理想，如台積電在美國亞利桑那州設廠遇到的困難顯示，台灣模式難以在其他國家複製，主要是因為不同國家的勞工權益要求不同，台灣特有的高效運作方式無法在海外完全重現，因此，台灣的半導體產業對其經濟和國際地位仍然具有重要意義。

（作者為國際情勢研究員）

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