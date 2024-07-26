一個律師的筆記本》藍白立委被判刑！／「國會揭弊」本身就是最大的弊！

單單是今天，就有兩位立委及前立委被判要坐七年以上的牢！讓這些人來主導「查案揭弊」，只能說是笑話，無論如何都不能讓人心服。一旦讓這些人掌握這樣的權柄，那本身就是這個國家最大的「弊」。

◎陳怡凱

再強調一次，這個國家的刑事法律體系誠然不是沒有缺陷，但若把既有的體系架空，另起爐灶弄一套「在野特偵組」、「國會揭弊」之類的玩意，那絕對只會造成災難。

再怎麼說，在現行刑事程序下，案件也要經過檢察官偵查起訴、法官審判定罪。檢察官與法官的任命與運作相對獨立，至少跟政治人物相比是如此。在整個程序當中，被告可以隨時選任辯護人（《刑事訴訟法》§27Ⅰ），有緘默權（《刑訴》§95Ⅰ、§156Ⅳ）、證人有拒絕證言權（《刑訴》§180、§181）、證據使用也設有限制（《刑訴》§156、§158-2、§159等）。而且，實施刑事程序的公務員就案件有客觀性義務，不能只是挑選對被告不利的材料建構敘事，於被告有利及不利之情形都要一律注意（《刑訴》§2）。

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整體而言，其程序運作遠比什麼「國會揭弊」嚴謹得太多。

我的意思並不是說，由這套程序所產生的結果就一定是正確的。任何程序都會有不足之處，只要是人類所作的事就可能有漏洞，沒有所謂「一定正確」這回事。

然而，「現行體系不完美」並不代表我們有理由要接受一套更爛的東西。如果連像現行刑事程序這麼嚴謹精緻的規則，產生的結果都有可能出錯。那麼，由一群政治人物在拿掉一大堆規則限制的情況下，基於政治辦案所進行的「國會揭弊」會玩成什麼樣子？也就可想而知了。

這絕對不會有助於澄清吏治，只會變成是私設刑堂的政治秀場。查明案情頗不足，打擊異己則有餘。

更何況，這群政治人物裡面不乏許多「更生人」，乃至於目前有案在身的「待更生人」，本身就已經是「弊案深深深幾許」。單單是今天，就有兩位立委及前立委被判要坐七年以上的牢。讓這些人來主導「查案揭弊」，只能說是笑話，無論如何都不能讓人心服。甚至很有可能，這些人會運用手上的權柄來打擊妨礙他們的執法人員，就像他們現在有意架空憲法法庭一樣。

單單是今天，就有兩位立委及前立委被判要坐七年以上的牢。圖為前民眾黨立委、現任新竹市長高虹安（左）被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月。及國民黨立委顏寬恒（右）被控貪污罪，台中地方法院今天判決7年10月，褫奪公權3年，偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。（報社合成／資料照）

讓這些人用一套土法煉鋼式的公審玩法來「揭弊」？

一旦讓這些人掌握這樣的權柄，那本身就是這個國家最大的「弊」。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：土法煉鋼式的「國會揭弊」，本身就是最大的弊

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