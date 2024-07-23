晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》北市幼兒園的問題在台北市教育局欺下瞞上？！

2024/07/23 10:49

◎蔡友立

台北市幼兒園狼師案持續發酵。壓力大到台北市長蔣萬安被迫表示「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」。民進黨前立委高嘉瑜、台北市議員許淑華和新北市議員戴瑋姍22日呼籲市府及相關單位提升幼兒園管理和監管機制。雖然大家孜孜矻矻要解決問題，但卻完全失焦，讓擴大災害的始作俑者隱居幕後。

台北市幼兒園狼師案持續發酵。壓力大到台北市長蔣萬安被迫表示「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」。（資料照）

幼兒園的問題不在法律或政策面，也不在提升幼兒園管理和監管機制，而在台北市教育局未落實法律與「三寶爸」（蔣萬安）此一人設之政策，以及未落實觀禮與監管。造成教育局的失能之主角就是歷任柯市府、蔣市府之教育局副局長陳素慧。此一論點從其發言即可察覺。在2022年收到通報後，教育局副局長陳素慧說「如果是誣告呢？如果小朋友說錯呢？」，2年後，其不作為火燒長官，長官都承擔責任，但質疑受害人的陳素慧並未道歉，反而是「對於造成民眾觀感不妥部分，教育局感到非常抱歉」為何陳素慧說錯話是市長、教育局道歉，而不是陳素慧個人道歉？

陳素慧的失職不在此一樁。年初的北巿高中性平案陳情人被曝光，巿長震怒揚言查出重懲。此案教育局先依照痼習，聽信校方說法結案。再次被爆出，在輿情壓力下，陳素慧改變說法，變成教育局在承辦人員處理過程便宜行事，有行政疏失，將依法懲處。然而真有懲處？陳素慧做為主管，放任下屬失職，是否也應懲處？

對於受訪稱信義幼兒園案件「如果是誣告？」，北市教育局副局長陳素慧致歉。（北市教育局提供）

台北市教育局違法亂紀所在多有，有校長涉及性平案，教育局未將案件交由台北市性平會調查，反交由被檢舉學校處理；知悉某校規定違反教育局法規，未依法處理反為該校提出辯解理由；校安室明知再申訴不利校方之結果，卻一變再變，意圖另啟會議為校方翻盤。這些都屬陳素慧的督導項目，每一樣也都與新聞事件雷同，差別在於受害家長無心力出面控訴。

陳素慧敗壞官箴匪夷所思。差別在於多數受害群體無法共同發聲，讓學童權益淹沒於陳素慧與其便宜行事的團隊的謊言之中。只要陳素慧仍在位，改善法律、規定、制度無助於現狀。要解決當前問題，最快的方式就是教育局長負起政治責任，教育局副局長陳素慧負行政疏失責任，公布教育局承辦人員相關懲處結果，以儆效尤。蔣萬安如果一昧承擔市府官員的失職，未能調整人事，除讓學童、家長持續遭受教育局官員怠忽職守所造成的傷害，三寶爸的人設也將崩壞。

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書