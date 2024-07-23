自由開講》北市幼兒園的問題在台北市教育局欺下瞞上？！

◎蔡友立

台北市幼兒園狼師案持續發酵。壓力大到台北市長蔣萬安被迫表示「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」。民進黨前立委高嘉瑜、台北市議員許淑華和新北市議員戴瑋姍22日呼籲市府及相關單位提升幼兒園管理和監管機制。雖然大家孜孜矻矻要解決問題，但卻完全失焦，讓擴大災害的始作俑者隱居幕後。

台北市幼兒園狼師案持續發酵。壓力大到台北市長蔣萬安被迫表示「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」。（資料照）

幼兒園的問題不在法律或政策面，也不在提升幼兒園管理和監管機制，而在台北市教育局未落實法律與「三寶爸」（蔣萬安）此一人設之政策，以及未落實觀禮與監管。造成教育局的失能之主角就是歷任柯市府、蔣市府之教育局副局長陳素慧。此一論點從其發言即可察覺。在2022年收到通報後，教育局副局長陳素慧說「如果是誣告呢？如果小朋友說錯呢？」，2年後，其不作為火燒長官，長官都承擔責任，但質疑受害人的陳素慧並未道歉，反而是「對於造成民眾觀感不妥部分，教育局感到非常抱歉」為何陳素慧說錯話是市長、教育局道歉，而不是陳素慧個人道歉？

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陳素慧的失職不在此一樁。年初的北巿高中性平案陳情人被曝光，巿長震怒揚言查出重懲。此案教育局先依照痼習，聽信校方說法結案。再次被爆出，在輿情壓力下，陳素慧改變說法，變成教育局在承辦人員處理過程便宜行事，有行政疏失，將依法懲處。然而真有懲處？陳素慧做為主管，放任下屬失職，是否也應懲處？

對於受訪稱信義幼兒園案件「如果是誣告？」，北市教育局副局長陳素慧致歉。（北市教育局提供）

台北市教育局違法亂紀所在多有，有校長涉及性平案，教育局未將案件交由台北市性平會調查，反交由被檢舉學校處理；知悉某校規定違反教育局法規，未依法處理反為該校提出辯解理由；校安室明知再申訴不利校方之結果，卻一變再變，意圖另啟會議為校方翻盤。這些都屬陳素慧的督導項目，每一樣也都與新聞事件雷同，差別在於受害家長無心力出面控訴。

陳素慧敗壞官箴匪夷所思。差別在於多數受害群體無法共同發聲，讓學童權益淹沒於陳素慧與其便宜行事的團隊的謊言之中。只要陳素慧仍在位，改善法律、規定、制度無助於現狀。要解決當前問題，最快的方式就是教育局長負起政治責任，教育局副局長陳素慧負行政疏失責任，公布教育局承辦人員相關懲處結果，以儆效尤。蔣萬安如果一昧承擔市府官員的失職，未能調整人事，除讓學童、家長持續遭受教育局官員怠忽職守所造成的傷害，三寶爸的人設也將崩壞。

（作者為教師）

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