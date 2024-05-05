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自由開講》徐巧芯是迷失黑化「Skywalker」的政治隱喻

2024/05/05 09:10

◎張天泰

5月4日是世界的「星際大戰日」！徐巧芯如同Skywalker是一個台灣政治隱喻。徐巧芯在台灣政壇崛起，在於徐是有勇氣能打破國民黨老人、權貴長期把持黨內大位的腐化生態和守舊勢力，這是昔日楊偉中曾倡議的國民黨年輕化，讓年輕人入黨，加速國民黨世代交替，也加速國民黨在「台灣主體性」的自我覺醒，讓台灣這個國家的民主政治永續健康發展，不是滅掉國民黨，而是讓國民黨從內部多元革新轉型，徐曾是被看好的國民黨內部革新力量。

好景不常，徐迷失黑化的速度非常快，不但哭倒在花蓮王傅崐萁（還哭真的），傅是土霸王個性，傅已因凱聚炒股、合機炒股、假離婚等三案，被判刑3年10月確定，曾經在台灣作案被關過。但花蓮王會怕中國中共，只敢在台灣國會借助國民黨暫時的勢力，囂張跋扈把「我國」改成「台灣」，把「中國」改為「大陸」。完全是矮化國格，放棄台灣國家主權！持續污辱民進黨吳思瑤是沒資格說話的小嘍嘍，但在中國中共王滬寧面前退縮不敢吭聲。從上述事實層面觀之，傅是欺善怕惡靠勢的假惡霸之輩，徐巧芯你知道嗎？

後續徐面對貸款爭議治絲益棼，運用放大和縮小的技術，企圖轉移戰場，把涉違法議題被邊緣化，台語有一個字發音叫「灰」，意思是模糊焦點來達到某一目的，巧芯不要再「灰」了，「灰」這招無效！

巧芯不要再「灰」了，「灰」這招無效！圖為國民黨立委徐巧芯。（資料照）

恰吉（台語）王世堅立委對徐曾有一段中肯的評價，「徐巧芯的仇恨值那麼高，跟她一直以來喜歡網路霸凌其他議員、立委還有一般民眾有關！她在論斷政務時，都用攻擊式的、且拿不出實質確切的證據，喜歡用捕風捉影、滑波腦補、看圖說故事、亂連連看的方式，那這些帳她遲早都要還的！」，巧芯你要聽到其他人的聲音，不可陷入極端自我中心的自毀陷阱！

如今，蜜獾徐巧芯企圖一人戰全部，但已被第四權盯上，最後結局必然被圍攻慘死，徐應減少跑法院時間，多一些時間在倡議福國利民政策、監督國政議題、做好台灣選民服務，現在及時改正仍來得及。最後，徐巧芯應反思自己為什麼要成為台灣立法委員，你應是帶領國民黨進行內部革新的年輕力量，不應黑化被國民黨舊勢力同化！

（政治工作者、教育博士）

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