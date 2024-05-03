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自由開講》現在去中國就回不來了？

2024/05/03 09:51

◎陳俊

中共新版「保守國家秘密法」已於5月1日生效，其中大幅擴大國家秘密定義與保密主體，法條內容模糊，具備高度不確定性，中共法治長期不透明，陸委會對此表示民眾觸法風險恐將大幅增加，呼籲遊客應慎思中國大陸的必要性。

中共新版「保守國家秘密法」於5月1日生效，由於中共法治長期不透明，陸委會對此表示民眾觸法風險恐將大幅增加，呼籲遊客應慎思中國大陸的必要性。（彭博）

該法案不僅升高外國機構在中國大陸的經營與投資風險，對於非營利或學術性質的科研交流合作也連帶產生壓力，此外，國外民眾赴陸採訪、學術研究、蒐集經商資訊或與當地人士對話等，只要被中共官方認定相關對話或資料內容損其國家和人民利益，都有可能被認定涉及國家秘密。

中共近年不斷立法，包含制定或增修反間諜法、境外非政府組織境內活動管理法及網路安全法等國安法規，嚴格監控境外赴陸交流人員，過往已有數起台灣民眾或外籍人士赴陸交流遭羅織罪名，被剝奪人身自由的案例，中共當局若執意如此，只會讓自身遭國際孤立，無人敢赴陸交流或做生意，對其國內目前蕭條經濟情況而言更是雪上加霜。

國際對中共獨裁專制，並經常限制人身自由等情勢已有所反感，再加上中共修法至此，恐將與國際生意往來互動拒之千里，引發國內嚴重經濟問題，也使國際對其人道主義忽視的作為不滿，中共在世界眼中樹敵者眾，若在制定國安法等相關法規，限制他國人民的人身自由，也將使其人民惶恐不安，這種間接的鎖國政策，將造成嚴重後果。

（國際情勢觀察員）

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