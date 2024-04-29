自由開講》國民黨招搖撞騙淪為「乞丐」黨！

◎陳慶坤

中國國民黨立院黨團總召傅崐萁，4月26日直奔北京與習近平磕頭，龍心大悅之餘，中共28日宣佈捐助花蓮震災災民組合屋、開放台灣文旦柚輸中國、恢復福建居民赴馬祖旅遊等惠台措施。

傅崐萁獲得中共惠台措施之後，國民黨隨即喜孜孜、大言不慚表示，證明兩岸可以展開對話、良性溝通、化解敵意。事實上，根據國防部發布的台海周邊海空域動態，中共27、28日兩天，中共軍機、艦持續在台海周邊活動，共機逾越台灣海峽中線，創下3個月以來距台灣本島最近紀錄。傅崐萁北京2天共機依然不斷擾台，哪來良性溝通、化解敵意？

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）26日下午率領黨團立委訪問中國大陸。（資料照）

國民黨這種要飯團「乞討文化」的嗟來之食，卻唾面自乾。有如《孟子‧離婁章下》所述的「要飯者」：有一齊人只要出門，吃飽喝醉之後回到家裡驕其妻妾說，他都是有錢有勢的人請他吃飯；有一天妻子偷偷的跟在丈夫後面盯梢，來到東郊外的墓地，他涎著嘴臉到處去乞討祭墳掃墓殘羹剩飯，妻子看到原來丈夫吃飽喝醉的辦法就是乞討人家祭祀之後的殘羹剩飯，傷心之餘，妻妾相擁而泣！

國民黨「要飯團」有如齊人，馬上對台灣人炫耀，他們成功出訪，證明兩岸在維護2350萬台灣民眾權益的最優先前題下，兩岸依然可以展開對話，受惠的絕對是台灣的百工百業、全體善良的台灣民眾。殊不知這是國共設下「木馬賭城」計的陽謀，台灣人若不驚覺，愈增中共併吞台灣的信心。

若是說國民黨是詐騙集團不為過，台灣經濟需要靠兩岸交流，那麼馬英九執政的8年大舉西進，帶給台灣經濟成長數據卻是慘不忍睹，傅崐萁口中的「台灣百工百業」蕭條正是那個時期，因為廠商大舉西進；「物價齊漲就是薪水不漲」也是那個時候的順口溜。再說觀光產業，更是悽慘無比，以為中客來台會賺進大筆觀光財，結果中國早在台灣佈下一條龍的旅行團業務，從簽證、飛機、遊覽車接客到飯店，都是由中國廠商承包，台灣僅是賺些零頭小利，如觀光景點賣場餐飲而已。最可憐的是，共產國家將人民當籌碼，一紙命令禁止人民到台灣旅遊，於是整個產業鏈隨即滿目瘡痍，旅遊業者怨聲載道之餘，氣當然出在執政的民進黨身上。

尤其中國當前正日益揭露反市場經濟的本質，不僅做空中國經濟，甚至加緊控制人民，中國經濟疲弱很難避免一場大蕭條。美國之音（VOA）日前刊登上海政治學者文章指出「大蕭條來了」，享受40年改革開放紅利的中國人民，正無奈看著這場大蕭條的降臨。國民黨是否又要重演馬英九的戲碼，藉由中國釋放的一點善意，兩岸交流台商前進中國救經濟？

國民黨要飯團招搖撞騙淪為「乞丐」黨，不但去中國要飯，還搖尾乞憐「求和平」，說「抗中保台」是持續害台，讓敵意螺旋越加上升？就是要瓦解台灣的心防利於中共併吞；失去政權的國民黨，國民黨快餓死了，訪中要飯絡繹於途純屬生活所逼。「百年爛黨」寧可不要民主自由，卻追求中國共產極權主義，也要台灣人一起墮落葬身紅色共產煉獄的火坑！

（「台灣國」顧問）

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