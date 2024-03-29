自由開講》國民黨傾一黨上下急於訪中為賣台！？

◎陳慶坤

前總統馬英九4月1日愚人節將再次率團以「祭黃陵」為名訪問中國，不僅將到訪北京，更被盛傳有可能促成二次「馬習會」。今年大選前後，國民黨副主席夏立言，不惜政治敏感時刻率團訪問中國，雖稱只是關懷台商之旅，但都與中共中央台辦主任宋濤會面餐敘。國民黨傾一黨之力急於訪中所為何來？「漢賊勢不兩立」的中國國民黨為何急於親中、和中，為的是奪回政權嗎？

在馬英九訪中備受質疑之際，馬英九基金會執行長蕭旭岑「終於」為這一問題揭露黨國的叵測之心。行政院長陳建仁26日喊話，有機會的話，希望馬英九能在中國領導人習近平面前主張「台灣是一個主權獨立的國家」。蕭旭岑27日駁斥，陳建仁的言論是「台獨」主張，違反中華民國憲法，台灣不是國家，屬於中國的一部分。顯然國民黨訪中的目的圖窮匕見。共產頭子習近平這樣說也就算了，國民黨已然將台灣人看成不是人，非得要共產黨來教訓台灣人不可？顯然國民黨訪中不在奪回政權或監督執政黨。

請繼續往下閱讀...

前總統馬英九4月1日愚人節將再次率團以「祭黃陵」為名訪問中國，不僅將到訪北京，更被盛傳有可能促成二次「馬習會」。（資料照）

中國國民黨所屬的中華民國強佔台灣，台灣人以為透過民主機制、轉型正義可以促使它本土化或逐漸被邊緣化，但結果都沒有發生，反而越挫越勇變本加厲，何以致之？國民黨從親中、和中已經到「降中賣台」的階段，且時機已然迫在眉睫？夏立言、蕭旭岑都是馬英九提拔所屬的人馬，旗下亦可看出馬文君、徐巧芯等等戰狼族繁不及備載，正在為馬英九執行其「化獨急統」（漸統已經「袂赴市」）的使命。換言之，中共併吞台灣的急迫性，正透過國民黨馬英九集團積極實踐。

2024年大選民進黨賴清德當選總統，雖然賴清德以未過半數成為弱勢，但依然無以改變台灣主流民意，穩站民主自由的世界陣營，台灣的主體意識只會越來越堅強；原因無它，大家需要在這裡生活、安身立命、確立自由的存在。國民黨急於出賣台灣、引中共入台，因此大膽預測2028即使藍白聯合，黨國復辟依然無望。更何況2032年之後習近平、馬英九人老色衰，80餘歲的老人只能高唱「老驥伏櫪，志在千里。」因此國共急！

其次，在俄烏戰爭爆發之後，台海穩定成為全球關注焦點，挺台成為一種價值觀選擇，來訪的國際政要近年屢屢再創高峰。美國總統拜登指派跨黨派資深議員訪問團，以及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台後，短短半年多，除傳統美、日政要，來自歐盟國家訪團明顯增加，最受矚目掀起國際關注的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，這些罕見的重量級人士以實際行動展現對台灣的支持，這非國共兩黨所所改變的事實。台灣問題的國際性，因此國共急！

再次，中共四處侵略擴張版圖，展現其稱霸世界的野心，反而激起世界反中氣候的凝聚。例如中菲兩國在南海主權爭議引發一系列的海上對抗，雙方的局勢急遽升溫；甚至近年，五眼聯盟先是封殺中國電信巨頭華為參與5G網路建設，又禁止政府機構使用中國短影音平台TikTok，接下來是強勢崛起的電動車產業。中國的經濟前景堪慮，社會動盪不安難免。因此中共共急！

中共在這些內外不利的因素，為轉移人民的焦點唯有加速併吞台灣，是習近平下台前冒險的「使命」？國民黨馬英九、夏立言訪中只是中共的棋子而已，但國民黨2024年只是一種迴光返照的作用，無阻於日薄山西氣息奄奄的困境。

（「台灣國」顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法