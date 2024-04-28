自由開講》出發吧，為「花蓮王」加冕的「傅家旅行團」！

◎王濬

無論是社會觀感或選區災情，顯然都無法阻擋國民黨團總召傅崐萁急著要踏上的「訪中之旅」。而除了傅崐萁以外，共有16名國民黨立委「報團」參加，對於這次訪問中國的行程安排、討論議題、要見面的中國官員層級⋯⋯卻都是「一問三不知」。

圖為立法院國民黨團總召傅崐萁（中）27日率領16名國民黨立委訪中。（傅辦提供）

藍委們無條件「相信傅導遊」，自認能在「歷史留名」

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而這詭異的局面，還不是因為「治軍嚴明」的傅總召下達「封口令」所致，傅崐萁對於這些「立院同僚」的「統御之法」儼然是把自己過去在當「花蓮王」時的那一套又拿出來用，讓隨團參加的藍委們，根本對出訪細節「一無所知」，只知道要「旗幟鮮明地跟著傅總召走」；其中甚至有藍委在出發前一刻才臨時決定「+1」，足見他們對於「傅導遊」是如何地充滿信任。

藍委們如此「相信傅崐萁」，認為其既是立法院黨團總召，又是朱立倫親密堅實的政治盟友，傅崐萁又是如此不計社會觀感與花蓮災情也要急著出訪中國，顯然有什麼「甜頭」；一時之間，人人都相信自己去了之後能在這趟傅總召口中的「兩岸和平之旅」裡留下一抹歷史身影，甚至也能「雨露均霑」到北京恩澤或「統戰紅利」。

馬英九才剛傷害過朱立倫，現在又換傅崐萁

但，傅崐萁大動作的出訪秀，究竟能代表多少的「朱立倫授意」實在需要大打折扣。朱立倫既沒公職在身，赴中又不須申報，真的要營造「國共大交流」的話幹嘛不是自己去就好？已經停辦八年的「國共論壇」更是沒有恢復跡象。而每每談及訪中議題，朱立倫更是總語帶保留或迴避。像上次的馬英九出行，儘管朱立倫數度為馬英九稱讚背書，但還是逃不過蕭旭岑回台後一句「黨中央未全力支持」的真心話大抱怨，洩露了朱立倫的真實心情。

畢竟，朱主席那麼努力在推動他自豪的「親美友日和陸」路線，還要拼命幫國民黨的「親中反美」印象消毒，但從馬英九、洪秀柱、郝龍斌這樣一個個頂著「國民黨高層」光環去中國配合統戰言論後，所導致的「後果」與「業障」，卻通通是要由國民黨中央——甚至是黨主席本人來擔，對朱立倫真的是太不公平。嘴巴上雖然還是要支持「兩岸互動」與「國共交流」，但心裡恐怕對某些人的髒話已經罵了不止百遍有餘。

「花蓮王」訪中為求「更上層樓」，16藍委恐淪「人頭」與「分母」

如果沒有朱立倫的親自託付，顯然傅崐萁是要藉訪中「拼自己的冠冕」：啟程前就連日大談「恢復兩岸觀光交流」與「台灣農漁產品輸中」，顯然接下來中共若願意施予任何對台的「善意」或利益，都可以被歸功到傅崐萁頭上。況且國民黨過去訪中人士所在都有，立委也屢見不鮮，但像傅崐萁這樣大張旗舞地去，還頂著「國會第一大黨黨鞭」頭銜，一口氣帥令近三分之一的藍委出行，這樣的排場絕對又是他不惜毀譽也要追求的結果。

對傅崐萁來說，北京當局選擇和馬英九之流的過去政客打交道實在太不符合經濟學效益：像他這樣如日中天、地方與國會權力都一把抓「實力派宗主」，才該取代馬英九與連戰，成為習近平真正的「知心好友」才是。從傅崐萁過去的表現我們也可以看出，他的政治野心決不止於獨霸一方的地方霸主；早在2018年的花蓮大地震時就曾經上演「北京直通花蓮」戲碼的「花蓮王」，只怕想要的「歷史定位」還遠遠沒有達成。

在此之下，所謂的「國會第一大黨訪團」或「17藍委和平使節團」，不但無法代表朱立倫或國民黨中央的意志，更可能只淪為幫傅崐萁謀取其個人政治利益的「人頭」與「配角」而已。「甜頭」與「光榮」不一定看得到，傅崐萁也不一定會願意分他們嚐；但這個糟糕時機訪中要承擔壓力與罵名，卻是要一起當主揪人傅崐萁的「分母」來協助稀釋了。

從「戰將」到「國師」通通盲目「跟傅走」，國民黨一遇中國就喪失理智

最糟的是：若傅崐萁執意荒腔走板，發生了什麼「架空中央政府、私自與中國協商」的違法情事，或是之後的言行坐實了「配合中共施壓賴清德」、「奉中共指示修法」的人民對其質疑，這16名藍委更是一個都跑不掉，「有功傅獨佔、有事大家扛」的結果已是如此可以預見，更讓人搞不懂這些藍委到底在想什麼了？

就算是一般的跟團旅遊，再隨和慈藹的阿公阿嬤，在報名前也會細細研究參觀景點和食宿購物。但攤開這份17人名單，從讓朱立倫讚不絕口的「民主戰將」、熟捻「兩岸交流」程度之深到會脫口而出「北京中央」的金馬要角、自認為立委對閣揆是「上對下」關係的法律「權威」學者、到「喊水能結凍」到可以要金管會代邀壽險高層出席餐敘的超資深立委⋯⋯卻都如此地天真又隨緣，在「行程不清、目的不明、風險不小、好處不知」的情況下，仍願意參加「傅家旅行團」，跟隨傅總召直到天涯海角。

或許我們只能說，國民黨顯然是仍深深愛著跟中共有關的一切，以致於每次跟中共扯上邊的事，他們總能放下所有的理智與懷疑，心甘情願並爭先恐後地，跳進那些在他人眼裡明明是「陷阱」的「天堂」裡。

（政治及文字工作者）

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