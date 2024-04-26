自由開講》「花蓮王」把討好中共看得比照顧花蓮人重要！

◎陳啟濃

花蓮餘震不斷，花蓮人選出的立委傅崐萁，不顧國人的感受，執意要赴中國交流訪問。除了時機不對，他所謂的赴中的動機，更讓人不以為然。

花蓮剛剛遭逢四三地震，近日又餘震不斷，身為父母官的縣長當然有義務坐鎮花蓮，指揮救災與重建。然而地方選出的立委，正因為只有一人，等同是縣民對外的全國性的民意代表人。

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雖然傅崐萁口口聲聲希望各界捐款幫助花蓮縣災民重建，但空有聲音實際行動卻不符合，花蓮人最需要的時候，卻要脫身到中國朝拜中共，顯然把赴中國一事，看成很有意義很迫切的大事。空口無憑，行動才能說明一切，傅崐萁根本把晉見中共看得比花蓮人的救災還要重要。

傅崐萁赴中目的說得很響亮，包括「為了恢復兩岸交流觀光而努力」、「為農漁產品打通外銷大陸而努力」、「為兩岸能夠和平而努力」以及「為振興花蓮災後經濟發展而努力」，然而從台灣跟中國數十年來的交流歷史考證，這幾個努力事實證明，一切都是讓台灣更進一步落入中共的掌控之中，台灣所有的努力往往都因為發現了中共的政治陰謀，而無法順利進展。

圖為民進黨立委李坤城、沈伯洋、以及台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤25日舉行記者會，揭露傅崐萁訪中行背後的國安危機與賣台疑慮，並戳破中國以經促統的手法。（正國會辦公室提供）

目前中共片面阻擋中國觀光客來台，中國人沒有行動自由，都要受中共政權的掌控。而這幾年的銷中農漁產品也受到中共刻意打壓而滯銷，因為中共政治目的凌駕自由市場的機制，台灣農漁產沒任何保障。至於把花蓮的災後經濟發展寄託在中共的善意，根本是與虎謀皮，自陷險境。最可笑的是為和平而努力，中共的武力威脅與政權的不具穩定性，才是讓台灣人長期處於戰爭的恐懼中。

傅崐萁急著晉見中共，提出的冠冕堂皇的理由，都只會讓人大失所望。他的一心赴中只會突顯把「討好中共政權」「聽候中共分付」看得比「照顧花蓮人」還要重要而已。至於他是國民黨立法院黨團總召的身分，更讓國民黨無法將他的執意赴中給切割卸責。

（花蓮縣玉里鎮女婿）

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