自由開講》邁向無核能時代：台灣的挑戰及責任

◎ 葉欣怡

核三廠1號機即將在二十七日停機,等待通過除役環評後進入除役階段。2號機則預定於2025年5月除役,這標誌著台灣向無核能時代邁進的重要一步。

根據往年的用電需求和未來的用電預測,所需的電力是可以精確估算的,這屬於一般的工程管理範疇。在無核電的情況下,所需的綠能補足量也早已在台電和政府的規劃中。雖然在過渡期間可能會面臨一些挑戰,但邁向無核電的目標是台灣電力堅韌的重要一步。

我們也不能忘記台灣的局限性,由於地震帶及高人口密度,核能並不適合台灣。因此,加速提升綠能供給是當務之急,這需要產業界的共同努力和技術突破,同時也需要民眾對能源使用達成共識。

正確的路往往比較難走,但我們應該避免以短期商業利益的思維來看待這些挑戰。取而代之的是,我們應該致力於長期的可持續發展,尋求在環境保護和能源需求之間取得平衡。這意味著我們需要加強對綠色技術的投資,推動可再生能源的發展,並積極推廣節能減排的觀念和措施。在這個過程中,政府、企業和民眾需要攜手合作,共同應對能源轉型帶來的各種挑戰和機遇。

網上流傳美國原住民的一句諺語:「地球,並不是我們從前人繼承而來,而是我們向孩子們借來暫用的。」(We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.)借此機會,我們必須強調,努力維持甚至改進我們的環境,讓這片土地能夠共生共存,是我們義不容辭的責任。

(作者為手作坊負責人)

