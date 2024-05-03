自由開講》王滬寧「沒人想打仗」的宣示只是上演哀兵姿態的戲碼

◎陳啟濃

中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧在國民黨立委傅崐萁率團訪中會面時表示「沒人想打仗」，然而中共習慣說假話，台灣人千萬不要把假話當真了。

中國全國政協主席王滬寧。（路透社）

王滬寧公開說「沒人想打仗」，有幾層涵義：呼應傅崐萁此次自認擔負「和平使者」的任務，讓他們對這次亟欲晉見中共官員有個合理的理由。其次將兩岸劍拔弩張情勢緊張的責任，完全推給台灣執政的民進黨政府。最後就是做一次國際大外宣，藉著跟台灣宣示和平，同時向國際社會昭告，中國是世界和平愛好者。

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當中共揚言「沒人想打仗」，並不能否認中共是好戰的事實。中共不想打仗，不代表永遠不會發動戰爭。況且中共常常滿口謊言，多說幾次只會讓人信以為真，對中共早已失去國際上的誠信，其實也毫無影響。

中共的戰略一直以來都是秉持「戰狼」攻略，對於有礙中共政權穩固的國家，聲討中共對內迫害人權的國家，以及阻止中共對外擴張的國際力量，中共向來都視若仇敵，必欲除之而後快。

中共只有在沒有把握的情況下，才會提出和平的緩兵之計，而且如果能夠運用其他政治滲透、經濟剝削或是外交攻略的手段可以掃除的力量，戰爭只是中共在無計可施的情況下，而且有完全把握打勝戰，中共必然會不計一切後果，讓對手毫無後悔與反擊的機會。

台灣人完全不必把和平寄託在中共的矯情施捨上，因為王滬寧這句「沒人想打仗」，只需將它當成是一句笑話，因為中共不會為了保障人民生命財產而選擇和平手段，中共卻會因為有礙於政權的穩固而挑起遍地戰火。台灣和美日等民主國家，應該採取戰略聯合、經濟結盟、外交合作，共同圍堵中共勢力的擴張，才是區域和平穩定的最佳保證。

（政治評論員）

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