自由開講》國民黨赴中是交流還是被統戰

◎陳勇順

台海的和平穩定是人民的企盼，也符合國際的最佳利益，因為沒有任何人希望看見戰爭的發生，所以大家都希望看到兩岸有更多的交流，但這樣的往來並不應該預設立場，並且在尊嚴、對等的情況下進行，而不是打著交流的旗幟，唱和中國分化台灣，對世界釋放錯誤的訊息。就如同此次傅崐萁帶團出訪後，中國就立刻開放了部分的農業、觀光，看似有好的開始，但如果實際觀察後就不難發現，這不過就是從過去的「以經逼政」所禁止的項目，當成禮物轉向「以政逼政」開放而已，只有傅崐萁還沾沾自喜配合演出。

此次傅崐萁（中）帶團出訪後，中國就立刻開放了部分的農業、觀光，看似有好的開始，但如果實際觀察後就不難發現，這不過就是從過去的「以經逼政」所禁止的項目，當成禮物轉向「以政逼政」開放而已。（資料照）

首先，是中國海關總署所宣布的「將在科學評估基礎上，依法依規批准符合中國檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入」。但實際上的是，不管是過去中國突然宣布禁止台灣的石斑魚、鳳梨釋迦等農漁產品，或對100多家台灣食品廠商下達進口禁令，雖然也同樣打著病蟲害、註冊等相關規定，可是這些所謂禁止的產品，往往不是在選舉期間，就是有國際重要友人來台參訪的時刻，根本就是中國片面違反國際貿易規則，想禁止就禁止，難道饒慶鈴和傅崐萁去完中國，病蟲害就會自行消失嗎？

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第二，在2019年8月時，中國片面將觀光客當成武器禁止旅客到台灣旅遊，其中的目的不言而喻，只是這樣的如意算盤，看起來並沒有獲得成功，反而促進台灣旅遊業的轉型，日本來台的旅客也屢創新高；而在傅崐萁赴中後，雖然宣布將開放福建省居民前往馬祖旅遊，以及後續恢復福建居民到台灣團體旅遊，但卻同時間要求台灣恢復兩岸的海空直航，根本就是想要用一塊換十塊，完全沒有尊嚴、對等，而傅崐萁卻侃侃而談，認為這是很大的成果，根本就是笑掉人家的大牙。

第三，傅崐萁雖然回到台灣後，表達此次行程順利完成，呼籲各政黨基於愛護台灣，更要能身體力行，為全民爭取和平發展跟安居樂業。「中華民國存在的事實不容抹滅」，國民黨團傾聽民意，勇敢承擔，不會憂讒畏譏。可是當王滬寧說到，「要堅持九二共識、一個中國，反對台獨分裂活動和外部勢力干預」，卻一句話反對的話都說不出口，還是傅崐萁認為，所謂中國的一個中國，是中華民國？正常人用膝反射都可以知道，中國口中的中國，就是中華人民共和國，這到底是交流，還是聽訓？

在上週五的時候，美國國務卿布林肯結束訪中行程，其中美方除了希望中國不要繼續資助俄羅斯的戰爭，在台灣、南中國海、人權等議題上也表達了關注。而實際上，這些問題在某些程度上，也代表了國際民主陣營對中國威權主義擴張的擔憂。但顯然，國民黨傅崐萁等由民主方式所選出的民意代表們，卻沒有這樣的眼界，執意要在這個時刻，為了自己的政治利益，無視中國單方面試圖改變現狀，甚至自稱帶著新民意，要去對中國獻上溫暖，甘願落入對方的統戰思維中，根本就是要陷台灣於不義，對於這樣的立法委員，真的十分令人擔憂。

（政治工作者）

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