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自由開講》見習近平 馬英九有多肉麻！

2024/04/29 12:39

◎大宇

就在台灣發生強震的隔天，馬英九在陝西祭祀先祖活動的祭文中高喊：「兩岸一統，歷史必然」。這是台灣的民意展現，或是配合中共的大外宣呢？

台灣前總統馬英九，在即將結束訪問的前一天，終於跟中共領導人習近平會面了。這是1949年之後，第一個台灣前總統，在北京受到中共最高領導人的接待。規格也是接待重要「外賓」的等級，習還帶著兩名中共政治局常委，中央書記處書記蔡奇、主管台灣事務的王滬寧，一起接見馬英九。

中共在對外宣傳中，一直把台灣當成中國一個「省」來對待，但這樣的接待不是「省」的規格啊！所以這可以理解為：台灣畢竟還是一個獨立的國家，國號是「中華民國」，這已是客觀事實，雖然馬習仍在現實與假想之間互動。似乎是為了對台灣內部有所交代，馬以類似口誤的方式提到「中華民國」，這已是「偷渡」的極限了，因為中共對於這種場合講話的尺度拿捏是非常歇斯底里的。第一次的馬習會，馬在飛機上仍不斷收到中共的信息，要求修改辭令。

圖為前總統馬英九（左）訪問中國，10日下午在見證港澳回歸的北京人民大會堂「東大廳」進行「馬習二會」。（歐新社）

馬英九用「打擦邊球」的方式遮掩自己「跪姿」的事實

這種場合的互動，雙方當然都是各有盤算。中共要盡可能在辭令上踩過馬英九的底線；馬則是在保證跪姿正確的前提下，不要讓姿態過於難看，避免他和國民黨遭到更多的批判。所以在過程中，馬英九既要力求滿足中共要求，也要嘗試打一些跟「中華民國」相關的擦邊球，真是好辛苦！

根據BBC中文網的報導，馬英九去年拜訪大陸，在南京中山陵致詞時低調講出了中華民國存在的現狀，並以「民國紀年」在題字落款，似乎在宣示自己仍然是有「氣節」的。在二次訪問期間，馬都去了跟中華民國有歷史淵源的地方，這都屬於我所講的，用「打擦邊球」的方式來遮掩自己「跪姿」的事實。

為何我用「跪姿」來形容馬的姿態？凡走過必留下痕跡，我們不妨重新檢視一下過程。2015年的第一次馬習會，馬還保留了一定的尊嚴，或者說演技還算可以，但此次的「和平之旅」，「穿幫鏡頭」實在太多，整台戲幾乎就是為了「穿幫」而設計。

一、以帶領台灣青年到大陸交流為名義，在大陸「尋根」，這本身就帶有濃厚的中共統戰意味。

二、去年蔡英文「路過」美國，而馬英九選在同期去了大陸，當時就被認為是在抵消蔡英文「路過」美國的影響。而今年則是台海議題已排入美日菲峰會重要議程的同時，馬英九又「剛好」前往大陸「尋根」，還見了習近平，這是精細的政治盤算！

三、馬受邀於清明節在陝西的黃帝陵祭祖，這是破壞中華文化的先鋒—中共，精心策畫的統戰陰謀，本已玷污了這個神聖的傳統儀式。而馬英九在祭祀活動中念誦祭文，還喊了一句「兩岸一統，歷史必然」，更是荒謬至極！這次不用跪，直接趴在地上了！

四、馬此行被貼了「哭泣之旅」的標籤，幾乎是走到哪、哭到哪，對於台灣地震的災情，馬先生哭了嗎？既然對中共極權統治的大陸有這麼深的情感，幹嘛還回台灣呢？

九二共識從沒共識 一中各表就是各說各話

中共的口惠永遠只是表象，馬拜訪中共統戰大佬宋濤，剛開口講「九二共識」，現場媒體立被中共安保人員請走。「九二共識」是兩岸代表在1992年「香港會談」以及其後的信件往來之後，達成的非正式共識。但是這個「共識」其實根本是個謊言，因為根本沒有共識。

中共堅持的是「一個中國原則的九二共識」，一個中國指的是中共國，台灣屬於中共國。而2000年台灣陸委會主委蘇起所強調的「九二共識」，指的是「一個中國，各自表述」，就是「一中各表」，並同時有「互不承認主權、互不否認治權」的說法。而所謂「一中各表」，就是你說你的，我說我的。雙方能夠和談的基礎是對「一個中國」的堅持，但是對「一個中國」的具體政治內涵，可以不表述。不過問題在於中共不承認「一中各表」，將它稱之為「惡意扭曲」，中共只承認「一中」就是「中共國」。所以，所謂「九二共識」根本就是瞎扯，因為從來就沒有共識！

這場戲就是肉麻

一開始見面，馬英九走上前，我特別注意了他的膝蓋，感覺隨時都有軟掉的可能，能站立著跟習近平握手長達15秒，真是難為他了。

1. 你好啊！你好，你好。

2. 你都沒變。」 「你也沒變。

兩人坐下後，習近平就對馬英九瘋狂按讚，讓看的人都覺得臉紅。

習開始給兩岸關係的歷史背景定調。先稱讚馬素有民族情懷，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，我對此高度評價。接著在這個基礎上政治加工，並在此基礎上，大談兩岸同胞，同屬中華民族這類的「親情牌」。關鍵是，習也承認兩岸「制度不同」，這本身就是一種諷刺。因為中共這種制度，在世界上是相當孤立的，而且走上比朝鮮、古巴更為「畸形」的道路，這樣的野蠻與文明的對比，本身就是矛盾的，香港是活生生的例子。

至於馬呢？一開口就來了一句「習總書記」，語氣也超級「親切」，令人趕到渾身不自在。接著提到兩岸大學生的交流，是「水乳交融、渾然天成、欲罷不能」。這種話語在現代的政治場合裡，豈止是肉麻二字可以形容？最後再圍繞「和平交往」的主軸，並提出「九二共識、各自表述」這種老掉牙又自相矛盾的說法，對兩岸真正的和平，能有建設性的價值嗎？

既使國際力量支持，但未來仍然掌握在台灣人自己手上

今年5月20日，賴清德即將就任台灣總統，民進黨三次執政。對於一位「務實的台獨分子」就職新總統，可以預見的是，中共的文攻武嚇絕不會稍歇，甚或變本加厲。更準確地說，中共對台灣內部的統戰分化，早早就已展開，在執政黨立院不過半的前提下，政治立場及主張的分歧會更表面化。但我認為，台灣的美好未來，仍視台灣人是否能凝聚高度的「反共意志」而定。

完整影片：

（政治評論工作者）

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