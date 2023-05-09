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自由開講》中共《反間諜法》荒謬升級！ 國民黨親中派還想視而不見嗎？

2023/05/09 17:01

◎張天泰

前日，中國人大常委會通過《反間諜法》修訂，明訂自7月1日起，針對國家機關、涉密單位或關鍵基礎設施的網路攻擊，均視為間諜行為，且當局有權對涉嫌人士做調查，甚至可逕自解讀何謂違反國家安全和利益，而根據中共修訂新法條文從40條增加到71條，但內容用字模糊不清，例如何謂「國家安全和利益」，缺乏進一步的界定，導致定義模糊，讓中國司法調查單位無限有可以無限擴權解釋的空間，正是中共官方欲殺雞儆猴、加大對台灣恫嚇力道，迫害異議份子的手段，而中共除了擴大對台灣相關人士進行迫害，其實觸手也伸到其他外籍人士身上。像屢傳出美商或是外商駐北京辦事處人員，因違反中方認定的《反間諜法》，而遭到搜索、約談甚至拘捕。

圖為網友將《反間諜法》修法後危險行為整理成簡圖示意，告訴國人赴中國必須當心，探究細節不難發現動輒得咎，生活日常均有可能落入危機框架，羅織罪名早晚而已。（圖取自網路社群平台、路透；本報合成）

一、國民黨親中派需看到親中日人被任意以間諜罪逮捕虐待

正好，有一位親中日人鈴木英司，出版《中國拘捕2279日》，在書中描述，極權中共虐待人民、侵犯人權的監控手法，包含鈴木被「監視居住」的7個月。不能見律師、不能見家人、不能看電視和書本報刊。二十四小時有人在旁監視，睡覺不能關燈所有的窗簾都被關上，完全見不到太陽的身心摧毀和嚴重虐待，以及在監獄裡也受到了各種各樣的痛苦折磨，使其體重從被捕時的96公斤，減到68公斤，連親中日人遭到監禁虐待，值得國民黨親中派反思過度親中的結局，最後可能會是什麼。

二、推動《反間諜法》升級只證明中共拳頭大但腦容量小

而筆者認為中共出《反間諜法》升級，反而是凸顯習近平政權缺乏自信，認為只要完全監視控制人民，以人治手段，認為暴力復仇就可治理好國家，讓人民驚懼， 現在的中共政權，是內外缺乏自信只會揮舞著拳頭的惡霸巨嬰，只有拳頭大但腦容量小，而中共發布這項新辦法，筆者認為其實不足為奇，只不過是再加強「控制升級」而已，但習近平從不會去反省推出《反間諜法》升級，以及中共多年來花在維穩的費用比中國公開的軍費還多的真正意義，也就是說，中共用來對付自己國民的經費，比對付外來敵人的經費還多，而這樣長久以來，這些被合理化的現象，只能凸顯習近平政權缺乏自信。

三、極權中共眼裡人人都可以是間諜

筆者曾在中國大學教學三年，親身深入中國境內，當時中共便對內部強力監控，包含筆者指導大學生在大學生創新創業大賽，因為對學生的教育愛，特地邀請美國大企業高階領導老師 ，一起對大學生進行遠距離指導 ，也被主管質疑這位企業高階領導老師 ，是否也是間諜？事實上 ，指導這些孩子無利可圖，且大家都很忙碌，沒有時間配合中共演007間諜劇，企業家老師義務遠距離指導中國大學生創新創業，為的是實踐教育愛，由上事實可見，在極權中共眼裡，人人都可以是間諜，此次中共《反間諜法》升級，更強化只要你是有「任何思想」的活人，只要中共要說你是間諜，那你就是間諜，這已根本改變了普羅大眾對於「間諜」的定義，也讓「間諜幻想症」如病毒在中國境內傳播，更彰顯習近平對國家治理的不自信！只能淪落用愚蠢的人治，荒謬的起訴理由，羅織罪名讓不聽話的人民入罪入獄。

四、治理國家不能只會嚴刑劇法

最後，習近平目前使用國家治理政策大方向為「陽儒陰法」，表面上裝作是儒家，但實質是完全壓迫控制十四億中國人民的嚴刑峻罰，包含此次《反間諜法》升級的胡搞亂搞，也忘了商鞅作法自斃的歷史，《史記．卷六八．商君列傳》記載「商君既復入秦，走商邑，與其徒屬發邑兵北出擊鄭。秦發兵攻商君，殺之於鄭黽池。秦惠王車裂商君以徇，曰：「莫如商鞅反者！」遂滅商君之家」，筆者在此也為掛名法學博士的獨裁者習近平複習，在國家治理缺乏自信，只會用嚴刑劇法的結局。

（政治工作者、教育博士）

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