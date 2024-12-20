晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》班班有鮮奶喊卡的背後 教育現場的心聲

2024/12/20 08:30

◎小馬

113學年度執行班班有鮮奶政策，兩個月來被批評與抗議，教師、家長、鮮奶廠商、羊奶廠商，一個立意良善的政策卻引發一大堆問題。

中央推動「班班喝鮮乳」政策，台北市僅12所學校選擇鮮奶。（教育局提供）中央推動「班班喝鮮乳」政策，台北市僅12所學校選擇鮮奶。（教育局提供）

最新發展是行政院喊卡，問題出在哪裡都不知道？

問題就出在農業部用標案處理，壓低價格讓廠商沒有按照班級數量就送到各校，有想過大量鮮奶送到各校之後呢？鮮奶到校就要當場清點與分裝，這工作誰要做，幾百人學校還可以承擔，上千人的學校誰願意負責。

本身是教育現場執行這業務的老師，這政策在六月來文調查，詢問各校要訂鮮奶或者是保久乳。大部分學校當然選擇保久乳。為了減輕每週的工作負擔，辛苦一次發下給學生攜回就好。結果全臺訂購數量太大，到11月學校還沒有保久乳可以下單。家長抱怨喝保久乳，學校就可以推說冷藏保存的問題、食品安全的問題，就可以塘塞過去，誰敢擔起這個責任。

教育部支持這個政策，因為經費是農業部買單，無能的教育部只要動動手，發個公文就讓學生有鮮奶可以喝，何樂而不為呢。全臺學校教師去忙著當搬運工、清點工，是現場老師在忙，長官在教育部又不用忙，圖個美名讓學生吸收鈣質，頭好壯壯，教育部長官當然舉雙手贊成。

桃園市「班班喝鮮奶」上路，14、15日有13校學童喝到鮮乳，16日開始供應保久乳。（教育局提供）桃園市「班班喝鮮奶」上路，14、15日有13校學童喝到鮮乳，16日開始供應保久乳。（教育局提供）

原本各校午餐就有廠商有供應鮮奶，按照人數分好放在午餐架上，學生利用下課或中午攜回飲用，順便教導學生清洗做環保工作。農業部按照市面上應有的價格，分配經費給各校去處理，各校照平常午餐經費核銷，就不會出那麼多問題。

執行逾2個月了 2部會連問題出在哪，都還不知

執行已經兩個月了，無良農業部與無能教育部連問題出在哪裡，到現在還不知道？之前因乳糖不適要訂購豆漿的部分也是一團亂，學生到現在還沒有喝到豆漿，有這麼困難嗎？問問教育現場的老師或者營養師，就可以得到答案了。

（作者為國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書