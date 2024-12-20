自由開講》班班有鮮奶喊卡的背後 教育現場的心聲

◎小馬

113學年度執行班班有鮮奶政策，兩個月來被批評與抗議，教師、家長、鮮奶廠商、羊奶廠商，一個立意良善的政策卻引發一大堆問題。

中央推動「班班喝鮮乳」政策，台北市僅12所學校選擇鮮奶。（教育局提供）

最新發展是行政院喊卡，問題出在哪裡都不知道？

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問題就出在農業部用標案處理，壓低價格讓廠商沒有按照班級數量就送到各校，有想過大量鮮奶送到各校之後呢？鮮奶到校就要當場清點與分裝，這工作誰要做，幾百人學校還可以承擔，上千人的學校誰願意負責。

本身是教育現場執行這業務的老師，這政策在六月來文調查，詢問各校要訂鮮奶或者是保久乳。大部分學校當然選擇保久乳。為了減輕每週的工作負擔，辛苦一次發下給學生攜回就好。結果全臺訂購數量太大，到11月學校還沒有保久乳可以下單。家長抱怨喝保久乳，學校就可以推說冷藏保存的問題、食品安全的問題，就可以塘塞過去，誰敢擔起這個責任。

教育部支持這個政策，因為經費是農業部買單，無能的教育部只要動動手，發個公文就讓學生有鮮奶可以喝，何樂而不為呢。全臺學校教師去忙著當搬運工、清點工，是現場老師在忙，長官在教育部又不用忙，圖個美名讓學生吸收鈣質，頭好壯壯，教育部長官當然舉雙手贊成。



桃園市「班班喝鮮奶」上路，14、15日有13校學童喝到鮮乳，16日開始供應保久乳。（教育局提供）

原本各校午餐就有廠商有供應鮮奶，按照人數分好放在午餐架上，學生利用下課或中午攜回飲用，順便教導學生清洗做環保工作。農業部按照市面上應有的價格，分配經費給各校去處理，各校照平常午餐經費核銷，就不會出那麼多問題。

執行逾2個月了 2部會連問題出在哪，都還不知

執行已經兩個月了，無良農業部與無能教育部連問題出在哪裡，到現在還不知道？之前因乳糖不適要訂購豆漿的部分也是一團亂，學生到現在還沒有喝到豆漿，有這麼困難嗎？問問教育現場的老師或者營養師，就可以得到答案了。

（作者為國小教師）

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