健康醫療網》少10顆牙成健康隱憂？65歲以上國人竟多2至4成心臟病、精神疾病風險

口腔健康可視為全身健康與生活品質的重要指標！牙醫診所曹皓崴院長表示，牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題，不僅影響咀嚼功能，還與心血管疾病、糖尿病等慢性疾病密切相關；許多國際臨床研究也發現，不良口腔保健將連帶提升其他慢性疾病的風險，例如心血管疾病風險上升18%，牙周病患者罹患憂鬱、焦慮等精神疾病的機率也大增37%，提醒民眾不得不多重視自我口腔管理。

◎健康醫療網

「才剛補完牙，怎麼又蛀牙了？！」看牙醫一直是許多人心中的硬傷，調查統計發現，竟有高達半數的台灣人曾因為害怕看牙而選擇延誤治療，反而容易導致口腔問題惡化，產生牙周病或牙齒脫落的狀況，甚至連帶影響全身健康！知名牙醫診所曹皓崴院長點出，重點在於選對治療方式，才能有效降低二次蛀牙發生，也避免得往返牙醫診所的痛苦。

調查統計發現，高達半數的台灣人曾因害怕看牙醫而選擇延誤治療，反而容易導致口腔問題惡化，產生牙周病或牙齒脫落的狀況，甚至連帶影響全身健康。示意圖。（圖取自freepik）

口腔保健為全身健康指標，影響外觀又衍生慢性病風險！

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世界衛生組織（WHO）積極推動健康老化，鼓勵各國確保高齡長者能維持身體功能自主性，日本也曾提出「8020護齒行動」的口腔健康指標，指出一個人必須擁有二十顆以上的功能牙，才算具備足夠咬合咀嚼的功能，並確保生活品質。然而，根據衛生福利部公布的最新國民健康口腔調查指出，台灣65歲以上國人平均僅存17.9顆牙齒，到了80歲後竟僅剩四成民眾仍能擁有20顆自然牙齒，遠遠落後國際間健康老化的標準！

口腔健康可視為全身健康與生活品質的重要指標！牙醫診所曹皓崴院長表示，牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題，不僅影響咀嚼功能，還與心血管疾病、糖尿病等慢性疾病密切相關；許多國際臨床研究也發現，不良口腔保健將連帶提升其他慢性疾病的風險，例如心血管疾病風險上升18%，牙周病患者罹患憂鬱、焦慮等精神疾病的機率也大增37%，提醒民眾不得不多重視自我口腔管理。

3D齒雕技術助患者遠離「補牙、蛀牙」惡性循環

傳統上在治療蛀牙時，會使用銀粉或複合樹脂進行填補，然而效果卻無法持久，銀粉填補過一段時間後導致牙齒變黑，且容易造成牙齒結構的破壞，維持兩至三年就得重新補牙，而複合樹脂則容易因收縮膨脹而產生縫隙，反而讓細菌侵入先前的蛀洞，導致再次蛀牙。

曹皓崴牙醫師分享，臨床上經常遇到患者因而陷入「補牙、再次蛀牙」的惡性循環，飽受疼痛，然而，曾有調查統計，高達半數台灣國人曾因害怕看牙而選擇延誤治療，反而得面臨後續牙齒脫落、產生牙周病的窘境。曹皓崴牙醫師點出：「根本解決之道在於如何在蛀牙剛發生或尚未惡化之前就選對治療方式！」

診所引進貼齊國際水準的AI數位設備，透過最新的3D齒雕技術，先使用全數位口內掃描儀器於口中取模，再利用德國引進的科技儀器，製作出與牙齒缺損大小、形狀完全相同的陶瓷修復物，不僅與天然齒質相近，顏色自然、邊緣密合度佳，填補後更不易再度產生蛀牙，兼顧美觀與功能。

50歲女教師輕視缺牙問題 竟導致口臭、記憶力衰退！

從事幼兒教師工作的50歲林姓女患者，因本身罹患糖尿病與心血管疾病，導致牙周病加重，一開始她不以為意、以為只會影響咀嚼，沒想到隨著多顆牙齒缺損、脫落，不僅不方便進食，也不敢吃蔬菜及肉類，更出現口氣尷尬、記憶力衰退等困擾，對於工作及日常生活皆有重大影響，一直到診所進行牙齒重建治療，包括牙周病雷射清潔、牙周導版保養、3D列印輔助全導引雷射微創全口重建手術等項目，歷時半年後煥然一新，不僅換得一口好牙，咀嚼功能恢復正常外，連血糖和心血管指數都更加穩定，總算找回自信的她更能在工作上有所展現，得到好多學生稱讚：「老師的笑容好溫暖！」

牙醫診所曹皓崴院長解釋，牙周健康不僅關乎美觀與功能，也能改善身體的慢性發炎狀態，提醒民眾應做好自我健康管理，如有任何口腔保健問題，應積極與專業牙醫師討論最合適的治療方案，打造一口健康好牙，實現更美好的未來。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者張慈恩報導 少10顆牙成健康隱憂？65歲以上國人竟多2至4成心臟病、精神疾病風險

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