名家分享-江昺崙》財劃惡法之後／地方多3千億，「事權」要改歸地方嗎？

其實計算下來，如果地方把這些單位跟權責接起來，比方說中央取消各項補助、各縣市自己承擔，這樣事實上地方預算也等於沒有增加多少，畢竟本來預算跟事權就是要綁在一起。

◎ 江昺崙

3000多億，佔總額12％的中央預算要回歸地方OK，也先不談各縣市是否公平的問題。

那「事權」，就是包括各單位的人事費、管理費、補助款，要不要一起也回歸地方？

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立法院昨三讀通過財劃法修正案，3000多億中央預算要回歸地方，那「事權」要不要也一起回歸地方？（記者羅沛德攝）

比方說各縣市的「國立學校」、「部立醫院」等等機構與事權，收回來歸縣市管轄，經費由各縣市自己負擔，地方自籌款也增加，各縣市願意嗎？管理效能會更好嗎？

其實計算下來，如果地方把這些單位跟權責接起來，比方說中央取消各項補助、各縣市自己承擔，這樣事實上地方預算也等於沒有增加多少，畢竟本來預算跟事權就是要綁在一起。

在修法過程中，完全沒看到未來事權如何分割的討論及計畫，各縣市好像多了一大筆錢可以花很開心。但錢是從天上無緣無故掉下來的嗎？到最後中央也是割掉各種補助、砍掉各種預算去填這個洞吧。

未來如果中央要分割出去的事權，地方政府不願接手怎麼辦？

地方政府的監督機制有比較好嗎？（像苗栗縣議會幾乎不砍預算的），效能會比中央政府好嗎？這些事情都應該經過地方跟中央審慎討論吧？

國家總預算根本沒有改變，差別只在於中央政府的權力被削弱了。

明年大概會有很多政策會癱瘓掉吧。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

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