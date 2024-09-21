自由開講》地方非法定社福支出失控 財政雪上霜

◎方凱弘

在這個國家，凡事總得面臨現實。當然，給老年人發個禮金、提供免費營養午餐這類的「好事」，誰不喜歡呢？但當地方政府們一邊加碼社福支出，一邊看著自家財庫漸漸乾涸，這真是替民眾「謀福利」嗎？還是只為了選票裝裝門面，賣個好？

真為福祉還是選票，誰來買單？

根據主計總處的最新數據，台灣地方政府在非法定社福支出上的狂飆，已經讓不少縣市政府負債累累，甚至被中央扣減補助款，導致地方財政雪上加霜。以桃園市為例，去年非法定社福支出已經飆升至87億元，這是個多驚人的數字？相比前年的59億元，短短一年內增加了整整四成！然而，市府的自籌財源卻從752億元銳減到584億，這財務上的大洞究竟該怎麼填？

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不只桃園被扣款，還有苗栗、澎湖、台南、嘉義等六個縣市也因非法定社福支出被中央「盯上」。苗栗縣被扣了近8千萬元，而澎湖縣被扣了3千3百多萬，這還只是冰山一角。各縣市政府喊冤叫屈，卻忘了自己財政規劃不周，甚至有人大言不慚地說「小小的扣款不在乎」，這種態度真的對得起納稅人嗎？

試想一下，地方政府的非法定社福支出是為了什麼？真的是為了照顧弱勢群體嗎？還是為了選舉時的「好看」數字？學者早已指出，社福政策的本意是扶弱，而不是用來換取選票的手段。現在的地方政府似乎有點忘了初衷，硬是把本該用來提升公共服務、基礎建設的資源，花在那些「看得見」卻未必「用得著」的社福措施上。

在這裡，不得不提到台灣和歐美福利國家的差距。歐美國家有雄厚的經濟基礎和穩定的財政收入，才能夠實現全民福利政策。而台灣呢？財源本來就有限，地方政府更應該謹慎規劃，把資源用在刀口上。當大家都在大談「公平正義」時，是否有人注意到那些真正需要幫助的人反而被忽視了？如果地方政府不針對身障者和特殊老人等急需資源的群體提供優先補助，反而一味地擴大老年年金等普惠政策，那麼究竟誰才是這些政策的真正受益者？

不妨看看現實的數據。根據相關報告顯示，桃園市長張善政的社福加碼政策，包括敬老禮金、免費營養午餐、凍卵營養金等等，無一不是為了討好選民。然而，這些政策的背後，卻是地方財政的深淵。短短一年內，桃園市府的財源竟然縮水了近170億！這樣的「福利」，說白了，不過是拿未來換取當下的虛假繁榮罷了。

根據相關報告顯示，桃園市長張善政的社福加碼政策，包括敬老禮金、免費營養午餐、凍卵營養金等等，無一不是為了討好選民。（資料照）

地方政府應該對非法定社福支出保持謹慎，因為這些支出往往是因選舉壓力而增加的，而不是基於實際需求。當某些社福措施變成社會關注的焦點時，地方政府往往會被迫「硬著頭皮」去執行，而不顧財政的可持續性。況且，台灣不像歐美那樣有強大的經濟基礎，地方政府必須慎重考慮如何在有限的財源下，優先照顧最需要幫助的弱勢群體，而不是盲目地擴大普惠政策。

當地方政府們一邊為了選票大手筆加碼社福，一邊卻忽視了財政的可持續性，這樣的政策真的對社會有益嗎？當市民們看著政府的福利措施心花怒放的時候，是否有人想過，這些看似美好的福利，其實背後藏著一個巨大的財政風險？當財政失控的時候，最終受害的，還是廣大的人民。

所以，對於這些非法定社福支出的無度擴張，我們是時候該冷靜下來好好反思了。台灣不是歐美福利國家，我們有自己的現實要面對。地方政府應該把資源用在刀口上，而不是一味地迎合選民，搶占政治高地。畢竟，真正的社福，不是為了今天的選票，而是為了明天的社會。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）



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