晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》在野立委們假監督之名 行墮落之實

2024/10/07 05:30

◎ 真言

立法院本會期主要任務是審查行政院所提的明年中央政府總預算案。然而藍白在野黨立委們已數次聯手退回。他們行徑根本是假監督之名，行墮落之實。

國民黨除在立法院是最大在野黨外，全台廿二縣市中執政十四縣市。朱主席不應發揮泱泱大黨氣度，領導立委們儘速認真審查中央預算，才能落實地方各項的重大建設嗎？國民黨自知理虧，不敢主動提案退回總預算案，而是支持由無黨籍原住民立委高金素梅所提退回預算案。

藍白立委們聯手要脅增加原住名預算為由，退回四兆多元中央總預算。目的有三：（一）變相買票原住民之嫌，及為鞏固國民黨傅總召夫婦的「花蓮王」地位，不顧其他地方建設所需中央預算延宕的不利後果；（二）執行境外勢力所交付任務，即癱瘓或延緩新政府的施政，形成內耗局面，讓國際社會看台灣笑話；（三）仍沉浸在總統敗選不干心的怨懟中，以報復賴政府團隊為要務，漠視數百萬選民對其拚經濟及改善生活品質的負託，包括亟需治水、交通運輸、教育及國防等重要預算的審查通過及執行。

國民黨任用沒有專業又以自身政治利益為考量的不稱職傅總召，正帶領整個黨走向墮落之路，恐將付出被選民唾棄的風險。至於八位民眾黨立委也未扮演好在野黨角色，他們應知四兆多元中央總預算即使繼續被退回，各部會仍可以依據預算法，以去年預算來施政，只是新投資計劃，無法推動。

而去年蔡政府完全執政下所編的預算，可能比今年行政院編的預算還寬鬆吧？民眾黨支持退回預算案，不願認真審查年輕人及中間選民所需的建設預算，將令支持者遺憾和後悔投錯票了。

若民眾黨要真正發揮第三勢力角色，除應儘速認真審查中央總預算外，更應突破藍綠數十年來有默契地不積極排審五、六兆多元的營業（台電、台鐵等國營事業）與非營業附屬單位（包括大學校務基金、各部會設立的各種基金會等）預算的痼疾。長期以來未審查這些巨額預算，沿用前一年預算，便宜行事。

吾人呼籲行政院面對朝小野大的立法院，宜謙虛評估在野立委訴求，有些其實值得採納，例如重提NCC委員候選人人選。畢竟翁柏宗等四位是由前政府所提名的。如今翁代理主委被踢爆爭議事端，其品德及專業能力恐無法勝任主委，帶領台灣迎向AI數位時代下的媒體監理工作。

最後，朝野都應以為人民謀福利的從政初衷，認真審查預算才為國人樂見。

（作者為大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書