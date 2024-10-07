自由廣場》在野立委們假監督之名 行墮落之實

◎ 真言

立法院本會期主要任務是審查行政院所提的明年中央政府總預算案。然而藍白在野黨立委們已數次聯手退回。他們行徑根本是假監督之名，行墮落之實。

國民黨除在立法院是最大在野黨外，全台廿二縣市中執政十四縣市。朱主席不應發揮泱泱大黨氣度，領導立委們儘速認真審查中央預算，才能落實地方各項的重大建設嗎？國民黨自知理虧，不敢主動提案退回總預算案，而是支持由無黨籍原住民立委高金素梅所提退回預算案。

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藍白立委們聯手要脅增加原住名預算為由，退回四兆多元中央總預算。目的有三：（一）變相買票原住民之嫌，及為鞏固國民黨傅總召夫婦的「花蓮王」地位，不顧其他地方建設所需中央預算延宕的不利後果；（二）執行境外勢力所交付任務，即癱瘓或延緩新政府的施政，形成內耗局面，讓國際社會看台灣笑話；（三）仍沉浸在總統敗選不干心的怨懟中，以報復賴政府團隊為要務，漠視數百萬選民對其拚經濟及改善生活品質的負託，包括亟需治水、交通運輸、教育及國防等重要預算的審查通過及執行。

國民黨任用沒有專業又以自身政治利益為考量的不稱職傅總召，正帶領整個黨走向墮落之路，恐將付出被選民唾棄的風險。至於八位民眾黨立委也未扮演好在野黨角色，他們應知四兆多元中央總預算即使繼續被退回，各部會仍可以依據預算法，以去年預算來施政，只是新投資計劃，無法推動。

而去年蔡政府完全執政下所編的預算，可能比今年行政院編的預算還寬鬆吧？民眾黨支持退回預算案，不願認真審查年輕人及中間選民所需的建設預算，將令支持者遺憾和後悔投錯票了。

若民眾黨要真正發揮第三勢力角色，除應儘速認真審查中央總預算外，更應突破藍綠數十年來有默契地不積極排審五、六兆多元的營業（台電、台鐵等國營事業）與非營業附屬單位（包括大學校務基金、各部會設立的各種基金會等）預算的痼疾。長期以來未審查這些巨額預算，沿用前一年預算，便宜行事。

吾人呼籲行政院面對朝小野大的立法院，宜謙虛評估在野立委訴求，有些其實值得採納，例如重提NCC委員候選人人選。畢竟翁柏宗等四位是由前政府所提名的。如今翁代理主委被踢爆爭議事端，其品德及專業能力恐無法勝任主委，帶領台灣迎向AI數位時代下的媒體監理工作。

最後，朝野都應以為人民謀福利的從政初衷，認真審查預算才為國人樂見。

（作者為大學教授）

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