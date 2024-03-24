自由開講》建議立委先從小處著手 方能促進縮短城鄉差距！

◎葉宇晉

筆者觀察高雄選區立委邱志偉，公務繁忙之餘，仍手不輟筆，多次投書倡議主事者重視「南北城鄉發展」問題，提出諸多良策，如將經濟、交通、科技、文化部門南遷高雄，並關切高雄城市治理者條件，要求市長候選人莫以台北看高雄，應發揮高雄自身產業優勢。

圖為高雄港灣景色。（資料照）

以上都是明確的大方向，但像部門南遷之事，從陳水扁總統執政時期開始，已經喊了20幾年。事實上，中央機關大多位於台北，群聚效應下，欲單純把幾個中央部會南遷，推動成效恐將不佳。所幸高雄市長曾由擔任行政院副院長的陳其邁當選，與民進黨立委共同合作，近年為高雄爭取較其他縣市更多中央預算補助。筆者進入公職近20年，忝為該市公務員，除了贊同邱立委具高度平衡城鄉發展視野外，謹以基層人員角度，向邱立委提出二點補助計畫面向建議：

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一、簡化補助核銷流程：地方政府向中央申請計畫補助，除了耗費人力撰寫計畫，核定後執行經費時，地方政府原已有經費使用審查機制，惟尚須每月提報執行進度予中央補助機關，重覆管考，耗費行政資源。尤有甚者，有些計畫須依執行進度，分批分次請款，程序繁雜，多次公文往返，加重地方公務員人力耗損。

二、取消訂定地方自籌比例：地方政府因財政短缺，不得已向中央申請經費補助，惟多數計畫要求地方自籌配合款，依照地方政府財力，少則百分之十，多則百分之三十。但中央機關因審查費時，核定時往往已超出地方政府編列預算時效。地方政府因編列自籌款，需專案提送地方議會審查，繁複議事審查程序，加重公務員無謂負擔，重複審查亦疊床架屋。因此建議各中央部會一定金額，例如1億元以下補助，可取消地方自籌規定，提高地方政府行政效能。

地方政府公務員，倘可省卻申請中央經費的「繁文縟節」，相信將有利於補助案件之執行時效，更有精力推動更多計畫案件，加速推進高雄發展。建議邱立委可以從這些小處著手改變，促進縮短城鄉差距。

（公務員）

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