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自由開講》該是正視區域平衡發展課題的歷史時刻！

2024/01/20 16:26

邱志偉

總統大選已經落幕，這次民進黨賴清德當選總統，是首位一路從台南基層出身到台南市長，從未當過台北市長、也未曾在北部參選的總統。首次出現南出身的總統，或許是一個處理區域均衡發展的關鍵機會。民進黨能夠接續執政第12年，應該要把握歷史契機，為台灣百年發展立下基礎，盡早做起才能嘉惠國人！

其實，有關首都減壓、均衡城鄉發展的問題，早在2000年陳總統執政後就有被大量討論。而到民進黨二次執政後，其實各方都有不同建議，蔡總統也曾設立總統南部辦公室在高雄，最後卻因為使用率低而裁撤，相當可惜。論中央部會，目前不設在北部的部會，僅有海洋委員會在高雄，這對於區域均衡發展而言仍有極大的進步空間。城市發展是百年大計，將政治經濟發展，過度集中台北，不只惡化台北的居住品質，也連帶造成城鄉發展失衡。

以台北市當前的定位來說，不只是台灣經濟首都，也是政治中心、教育事業的重鎮。從總統府、行政院、立法院以及諸多中央部會，還有國立大學在台北市的高度集中，這都將人才高度磁吸台北，由於教育人才其後將投入經濟就業市場，若未能在源頭做扭轉，也怕對於其後的經濟與人口集中度雪上加霜。

高雄有很好的水電資源，居住環境也有優勢，若能有更多公司到高雄進駐，將能讓更多大學院校來到高雄。例如台積電進駐高雄之後，清大、陽明交大均有提出到高雄設立分校的意願，打造半導體、AI相關人才。（本報資料照）

若放眼世界諸多國家，例如日本、南韓均大力發展副首都概念，目標就是將首都減壓，也有助於將國防安全、領土安全的壓力不要獨押一座城市。雖然這未必都能全然成功，但副首都縱使無法匹敵首都，至少在區域平衡發展的國土計劃上，依然能夠帶來一定的實體貢獻。若從國土區域劃分的角度來看，最後一次的台灣縣市升格已經是14年前的往事，但過了這麼多年，是否該要重新定位、對於縣市發展要如何建立更高層次的都會治理概念，新政府可以審慎思考。

雖然說首都減壓不可能一蹴可幾，但讓台灣劃分出政治中心、經濟中心、行政中心，甚至是教育中心，都能夠讓台灣各地的人才、資源流動的更為平衡。以高雄為例，有很好的港口、交通建設也有不錯條件，縱使無法全然與台北比肩，但若能將首都減壓與國土安全的平衡思維下，將更多部會南遷實有必要。或將部會的功能往南部轉移，包含經濟、交通、科技等部會是否能往高雄、台南移動，宣示政府發展南部經濟與科技的決心，本人相當樂觀其成。

我也呼籲要讓更多產業進駐高雄，政府可以扮演更多的推手。高雄有很好的水電資源，居住環境也有優勢，若能有更多公司到高雄進駐，將能讓更多大學院校來到高雄。例如台積電進駐高雄之後，清大、陽明交大均有提出到高雄設立分校的意願，打造半導體、AI相關人才。有經濟發展同時也能帶動教育環境向上提升，這對於區域平衡發展更能有所助益！

此外，外界經常批評文化產業過度往北集中，文化部若能南遷高雄，想必也能對於南部的藝文產業有重大貢獻！我過去已經曾在立法院質詢，提出南遷的可行性，如今政府應該更加審慎思考，從區域平衡發展的角度做思考，為國家平衡發展的百年大計做考量，儘早開始做起！

（立法委員）

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