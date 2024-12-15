自由開講》高校生失業率觸中生團霉頭？！

◎ 愚工

12月2日，中生團在台灣玩得正起勁的時刻，中國《新浪財經》報導，在每週工作1小時及以上屬於就業的條件下，中國10月份青年失業率仍高達17.10%、中國《財訊網》的文章指出：全國16到35歲的年輕人失業率高達24.3%…、《中國青年報》調查顯示，2024年高校畢業生人數達到1179萬，創歷史新高，就業形勢十分嚴峻，碩士畢業生的失業率高達67%、「悟空易職」指出，2024年高校畢業生的就業率僅為55.5%。就業難題受外部環境和大學生自身因素雙重影響。

根據《中國青年報》調查顯示，2024年中國高校畢業生人數達到1179萬，創歷史新高，碩士畢業生的失業率高達67%，就業形勢十分嚴峻。（路透）

所謂外部環境，指的就是中國現行的經濟形勢。中國國營的「國投證券」首席經濟學家高善文指出：由於高失業率，中國年輕人正在拖累消費，而年歲較大的人的消費自新冠疫情以來一直處於停滯狀態、「死氣沉沉的年輕人」加上「生無可戀的中年人」，估計中國2021年至2023年的GDP增長可能被誇大了10個百分點。

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「東北證券」首席經濟學家傅鵬指出：消費疲軟源於房價下跌，導致一些中產階級房主出現負資產、鑒於房地產在家庭財富中占主導地位，這種損失無法通過其他收入來源彌補，過去十年中產階級消費的增長更多地是由房價上漲的財富效應而不是收入增加所推動的。

由於高失業率，中國年輕人正在拖累消費，而年歲較大的人的消費自新冠疫情以來一直處於停滯狀態，估計中國2021年至2023年的GDP增長可能被誇大了10個百分點。（彭博）

諷刺的是，7月30日，剛閉幕的中共政治局會議明白宣示：今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門迎難而上、積極作為…，經濟運行總體平穩、穩中有進，社會大局保持穩定…。

高善文與傅鵬的論述如同打臉中共，他倆的文章隨即在網路消失，他倆的帳號都被封了，因為他倆的言論讓中共瘋了。

高善文與傅鵬的論述觸了中共的霉頭，各項高校生失業率數據如同觸了中生團的霉頭，中生團40位師生回到「祖國」必須面對這些現實，這些問題不是喊喊愛國的政治口號就能解決。

（作者業商）

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