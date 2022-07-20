自由開講》台北看高雄不是錯在地點，而是錯在心態！

◎邱志偉

國民黨高雄市長候選人柯志恩近日因為一句「台北看高雄何錯之有」說，引發外界撻伐。雖然柯志恩因為確診關係，在台北靜養，因此暫時無法到高雄跑行程，這我們其實都可諒解，作為也曾確診者，我可以體諒。但我要提醒的是，因故無法到高雄跑行程不是問題，或是因為在台北有活動而分身乏術，解釋清楚或許我們都還可以諒解，但「台北看高雄何錯之有」這就是心態問題。柯志恩既有心來參選高雄市長，就應調整自己的心態，把過去的北部視角調整過來，因為在這場選戰中，還有很多課題需要學習。

首先，我還是要先祝柯志恩身體早日康復，確診過程辛苦，又要處理選務，恐怕也很難充分靜養，的確是不容易。同為政治工作者，我曾在立院會期內確診時，受到各種考驗，的確是段難熬過程。雖然選戰殘酷，但我希望大家都能保重身體，在身體狀況允許之下，關心高雄發展，這樣會是比較理想情況。

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但柯志恩因為近期都在台北關係，遭外界質疑是否台北看天下，我認為這問題的關鍵是心態，不是來自哪裡，而是心在哪裡。

柯志恩因為近期都在台北關係，遭外界質疑是否台北看天下，我認為這問題的關鍵是心態，不是來自哪裡，而是心在哪裡。（資料照）

高雄做為一個新興發展的城市，因為高雄港的興建、加工出口區的繁榮，有大量的移入人口，才能造就高雄市繁榮發展，從哪來不是問題。所以我們歷屆市長，不論藍綠有許多人都是來自外地，這來自於高雄人的包容。高雄絕對沒有是專屬於特定政黨或是某些個人、群體，高雄人重情義、講感情，海納百川才是高雄進步的動力，因此即使是2018年才來高雄的韓國瑜，不出幾個月的時間，依然能翻轉選情。

但高雄人包容之餘，很注重來者的心態。例如2018年韓國瑜剛到高雄時，提出各種五花八門的政見，不論是摩天輪、還是迪士尼，有些過於天馬行空，即便博得眼球，卻不是負責任執政者的心態，因為對高雄的認識顯然不足。當年，我在5月7日曾寫了一篇文章〈候選人請先了解高雄處境 再對市政發言〉，提醒韓國瑜「若真有心參選，請務必先行了解高雄的處境，而非台北看高雄。」

雖然韓國瑜最後仍當選為市長，但心態不對，致使政見多無法落實，甚至又落跑參選總統，後來遭罷免的故事我們也都知道了。但我要提醒柯志恩的就是，不要不要犯了跟韓國瑜當年台北看高雄同樣的毛病，這樣心態提出的政見，確實會害了高雄。因為從哪裡看高雄，真的會影響到市政理解的角度。

以高鐵路線為例，曾任交通部長、高雄市副市長的葉匡時，就曾因為從台北看高雄，轉變為從在地看高雄，而對於高鐵路線是否要延伸進入高雄車站，有截然不同的見解。2010年10月13日，時任交通部次長的葉匡時在會議上拍板，否決了高鐵進高雄車站的可行性，導致日後高雄鐵路地下化過程，路軌設計產生變化。結果葉匡時2019年擔任高雄市副市長，忽然改口呼籲高鐵要進入高雄車站，帶動高雄市區發展，但高雄鐵路地下化工程已在2018年完工，路軌工程難以再逆轉。

我要提醒柯志恩的是，正因為葉匡時曾用台北看高雄，才會否決對高雄市區影響至關重大的交通建設。結果換成從在地角度時，便知道這項決定對高雄影響有多深遠。從台北高雄何錯之有？這個問題，應該去問現在同樣在柯志恩團隊的前高雄市副市長葉匡時。

陳其邁市長從來沒以台北看高雄，擔任市長2年多的時間，因為他充分的在地經驗，能加緊腳步以2年拚4年，戮力完成許多重要建設，爭取對高雄發展重要的產業前來，彌補韓國瑜市長2年任內，幾乎不在其位，導致市政發展停滯的危機。

陳市長當前施政成績，不分藍綠有目共睹。包含爭取台積電來高雄設廠，預計可創造1,500名就業人口、創造每年1,576億元產值，這對未來打造南部半導體S型廊帶，讓高雄產業轉型升級，影響相當深遠。此外，高雄捷運的延伸線陸續獲核定，流行音樂中心的完工、爭取金曲獎來高雄等，這2年來高雄的發展大有成績。選舉不要只有政黨思維，而看不見高雄持續的進步。

我希望柯志恩身體完全康復之後，應深耕高雄，多傾聽高雄民間的聲音，不要沾醬油式的評論高雄發展，要多了解高雄視角，從在地看高雄。國民黨不缺台北看高雄的視角，缺的是應該被扭轉的台北看高雄心態！



（立法委員）

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