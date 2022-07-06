自由開講》國民黨是見風轉舵的「百年爛黨」？

◎李尚青

國民黨是一個「識時務」的政黨，懂得見風轉舵。長期以來國民黨對中國唯唯諾諾，不論是共機擾台、防疫措施、經濟打壓都是以中國立場馬首是瞻；但每到選舉，老K又會以另一張嘴臉出現，企圖淡化「舔共賣台」的刻板印象，可惜這些措施仍引來中共稱其為「百年爛黨」。國內最新民調亦顯示，有百分之六十五認為老K的政黨形象就是親中。筆者試以近年來老K的表現，來論其是「百年泱泱大黨」還是「百年爛黨」？

國民黨主席朱立倫。（資料照）

其一、中心思想混亂：國共內戰，國民黨敗逃台灣後，曾熱血沸騰地高喊「消滅萬惡共匪」，之後卻爭先恐後到對岸與「萬惡共匪」杯酒交歡，卑躬屈膝。並將聽訓的退將吳斯懷名列不分區立委，如此政黨，難怪會被對岸網民諷為「要飯黨」。

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其二、眼光狹隘短淺：面對中國「霸凌式」的打壓，爭取國際支持是台灣重要的外交工作，本應全國一條心，但藍營卻在日本、美國贈送疫苗時，譏台灣是「疫苗乞丐」；再者萊豬是國際貿易議題，藍營不僅發起公投，還指美豬是毒豬、瘋豬肉、男人吃了睪丸會變小。甚至當美國要員訪台，誣指其是來賣軍火，完全不顧美國是台灣重要的國際夥伴。一個只為了打擊執政黨，毫不顧及國家利益的政黨，反感度遠遠超越好感度，也是理所當然。

其三、亂台花招百出：自疫情開始，國民黨從小明返台、口罩、疫苗、篩劑、往生者火化時間，都當議題來扯。身為最大在野黨，面對野火燒不進的病毒，從不思提出善意建言，而是天天開記者會，不是質疑確診與死亡人數蓋牌，就是要陳時中下台、道歉，讓指揮中心不僅要與病毒作戰，還要疲於奔命應付藍營的毒舌。

民主社會，百姓懂得如何「聽其言、觀其行」筆者認為老K若要洗刷「百年爛黨」之名，應勇於自我檢討，讓民眾深切感受到其是一個有智慧、有能力、愛台灣的政黨，而不是天天只會造亂、抹黑、打嘴砲的政黨。

（退休教師）

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