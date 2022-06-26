自由開講》國民黨「九二共識」無以繼續騙下去了！

陳慶坤

中國國民黨主席朱立倫訪美，被問到關於「九二共識」的看法時，表示九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，不過馬上被中國國台辦嗆聲「九二共識」不容任意扭曲，要保持頭腦清醒，「把握正確方向。」事實上，習近平在2019年就定調「九二共識就是一國兩制」，已沒有任何模糊或共識的空間。朱立倫「創造性模糊」如何再扭曲、創造？

中國國民黨主席朱立倫。（資料照）

中國國民黨智庫近日針對美中台日關係及外交、兩岸外交策略看法進行民調，台灣是否應該以「九二共識」與中國大陸對話，有26%的人認為應該，37%的人認為不應該；昨天（25日）國民黨台北市長參選人蔣萬安也強調，地方之間的交流更顯重要。顯然今年選舉迫近眉睫，國民黨自家民調或參選人，已經不再盲目擁護「九二共識」，深知不能繼續欺騙下去了，不知馬英九們做何感想？

請繼續往下閱讀...

起源於1992年「香港會談」，主要討論「文書驗證」及「掛號函件」等事宜。但協商的第一天10月28日，中國海協會周寧先發制人，就要求海基會許惠祐先就「一個中國」的表述方法進行討論。許惠祐不同意實質問題之外另起政治性議題，但願聽聽海協會的意見。周寧當場提出「一個中國」的五種表述方式；30日許惠祐亦提出五種表述方案加以抵制（詳見鄒景雯：《李登輝執政告白實錄》，2001，P188）。結果雙方未能取得共識，周寧於11月1日離開香港不願意再談。

創造出這一世紀的大謊言，困擾台灣數十年的歷史大公案，就是中國國民黨馬英九。1992年雙方會談後經過幾年之間，國共兩黨以混水摸魚、偷天換日的手法，「確定」兩會非正式表述方式。尤其在2000年4月28日，適逢台灣總統選舉結束、政權移交前，時任行政院大陸委員會主任委員蘇起，重新包裝「一個中國，各自表述」，創立了「九二共識」這一名詞，該名詞並且列入中國國民黨的黨綱之中，成為馬英九「化獨漸統」的護身符，謊言終於成為真理！？

只是，習近平在2019年《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，提到在「一個中國」原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識。其定義非常清楚，「九二共識」就是「一個中國，一國兩制」；誰跟你「創造性模糊」？

「共匪」的軍機、艦已經逐漸縮小範圍，耀武揚威擾亂、恐嚇台灣，不長進的中國國民黨期望「擱置衝突」？朱立倫還認為，在「沒有更好的方案」以前，還是用「這樣的」方式持續交流？中國國民黨不是「迷途知返」，而是台灣選舉到了，深知「九二共識」不能繼續欺騙下去了！再騙下去國民黨會消失在台灣！

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法