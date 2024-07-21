自由開講》橫樑入灶的基隆選委會

◎王明宗

基隆市政府自從夜闖廣場，剪開鎖頭入侵NET被告還沒解決之際。又傳出國民黨人士挺謝國樑的宣講活動，二分局局長穿便服喝斥七十多歲的買菜老婦人，要她三秒鐘離開，市長對於此事沒有發表譴責，民眾懷疑謝市長有包庇之嫌，這事件老婦人已經提出告訴，控告警方恐嚇。

為何謝國樑主政的市政府，這麼短的時間內鬧出這麼多涉嫌違法的事。難怪有人要罷免他，罷免聯署也達標了，送基隆選委會審核。

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國民黨人士日前到基隆力挺市長時，買菜老婦（圖）遭警要求離開，老婦控告警方恐嚇，15日出庭時，她舉著「小愛爸爸 大礙基隆」標語諷刺謝國樑。（中央社）



基隆市選委會15日決議，向聯署人寄發查詢單未回覆查詢單、逾期回覆查詢單者，經審議後認定為無效連署人。

以上這些規定在選罷法沒有這些規定，中選會中選會重申，辦理連署人名冊查對，如果發現連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，主辦選委會得依規定寄送查詢單，向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。「不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就作為連署人名冊予以刪除的事由」。

基隆市罷樑連署的民眾收到選委會寄出的查詢單。（鄭文婷提供）

以上二造各說各有理，可是萬一聯署人出外沒有收到招領，或是搬家還沒把戶口移出，以至於被刪除，這樣貿然刪除是否過於粗糙呢?基隆選委會這樣做是否有護航市長之嫌？假如里長鄰長去了解一下，為何聯屬人沒有回應?是否更周延呢?如果基隆選委會如此草菅人民罷免權，不會有橫樑入灶之嫌嗎?

（作者為公司負責人）



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