自由開講》中國兒童早已食不果腹 中共對外卻還在大撒幣！

◎陳俊

中共近期宣布將向索羅門群島提供2,000萬美元的援助，用於擴建唯一的國際機場，此消息在國內外引發廣泛關注和討論，許多人批評中共對外大手筆援助，而忽視國內民生問題，實為「大撒幣」行為，而這種批評並非無中生有。

上週與習近平（右）會談後，索羅門群島總理馬內列（左）16日宣布獲得中方提供的2000萬美元資金，將支撐其政府預算。（歐新社）

中共對外援助的同時，國內許多地區的貧困問題仍十分嚴重，X帳號發布的影片展示中共某地學生午餐僅有白飯和少量配菜，幾乎沒有青菜，這樣的餐食暴露中共內部孩童基本營養嚴重流失，中共當局在國際場合大力宣揚國力與慷慨時，國內兒童卻食不果腹，對比之下令人心寒，中共政府在國際社會的大手筆援助與國內基層民眾的困苦形成鮮明的對比，反映政府只注重外在形象的浮華本質。

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此外，中共在來華留學生教育上的花費遠超國內公益項目的資金投入，中共30年希望工程籌款總額僅為140億元人民幣，而2018年中共對來華留學教育的預算卻高達332億元人民幣，這些數字充分說明中共政府對外的慷慨解囊與對內的巧言吝嗇，希望工程是中共旨在改善貧困地區教育條件的重要公益項目，30年來的累計籌款竟不及來華留學生半年的預算，該數據呈現令人感到無比諷刺。

中共政府對待國內外人士的不同引發民眾的不滿和質疑，如警察迅速幫助外國留學生找回遺失錢包的新聞在網上引發熱議，許多網友指出，對於國內普通百姓的求助，政府部門的反應往往敷衍拖延，曾經有人反映自己摩托車被偷，雖然查到監控錄像的小偷，但警方卻並未積極行動，中共當局對外人過分優待，而對國內民眾卻漠不關心，使人民憤慨。

中共政府在國際場合上大力推動變革計畫，其實是犧牲國內民眾的福祉的表面功夫，中共官方嘴上說得漂亮，實際上卻苛待本國人民，不管百姓死活，只會利用人民的血汗錢來擴展邦交和國際影響力，在光鮮亮麗的表象背後，國內人民的困苦與無助，被中共當局踐踏，這樣的作為不僅無法真正提升國家的實力，反而加深國內外對中共真實面貌的質疑與不信任。

（作者為兩岸情勢研究員）

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