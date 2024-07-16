自由開講》中華人民共和國威脅台灣及歐洲

◎駐瑞典代表處

駐瑞典代表處谷代表瑞生頃投書瑞典知名報社「西曼蘭省報」（Vestmanlands Läns Tidning, VLT）並於本（113）年7月15日以「中華人民共和國威脅台灣及歐洲」（Folkrepubliken Kina hotar både Taiwan och Europa）為題全文獲刊，指出中華人民共和國野心不僅在台灣海峽，亦包括南海、東海、太平洋、印度洋和非洲，引起包括美國、歐盟成員國、日本、澳洲、加拿大、英國及印度許多理念相近民主國家的嚴重擔憂。

瑞典新國家戰略等文件已解釋說明中國威脅的存在

請繼續往下閱讀...

谷代表指出，瑞典總理Ulf Kristersson、國防部長Pål Jonson及國家安全顧問Henrik Landerholm於本年7月8日提出的瑞典新國家戰略為中國威脅提供很好的解釋。報告特別強調「中國的極權主義發展、地緣政治野心以及致力於重塑基於規則的世界秩序對瑞典的國家安全構成威脅。中國的軍事重整及現代化影響著亞洲乃至全世界的安全」。

歐洲議會於本年2月份以壓倒性多數通過決議案，「強烈譴責中國對台灣持續的軍事挑釁，重申堅決反對任何單方面改變台海現狀的行為」，並「強調中國對台灣的領土主張毫無國際法根據」。

本年6月「七大工業國集團」領袖峰會會後聯合公報重申，「維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺」。

瑞典安全局已指出中國對瑞典進行威脅安全活動：

至於瑞典，瑞典安全局已在「2022-2023年國家安全報告」指出，俄羅斯、中國及伊朗等國對瑞典進行威脅安全的活動。

針對中國，其中指明「中國的安全威脅活動減損瑞典的出口和創新能力，可能嚴重影響瑞典競爭力及就業，並對瑞典構成嚴重經濟威脅」。「2023-2024年國家安全報告」更進一步指出，中國構成「長期且日益增長之威脅」。

中俄友誼無上限以致中國正助長歐洲安全自冷戰結束以來面臨的最大威脅：

谷代表強調，更糟的是威權統治者之間的合作，眾所周知，習近平主席和普丁的友誼無上限。一方面，中國增加對俄羅斯關鍵高科技產品的出口。據報導，俄羅斯於2023年進口的微電子產品中有高達90%來自中華人民共和國，其中包括用於坦克及裝甲車的軍用光學元件。

另一方面，中華人民共和國缺席日內瓦舉行的烏克蘭和平峰會證實其不欲利用其影響力儘速結束烏克蘭戰爭。這顯示兩年來，中國已成為俄羅斯重要合作夥伴甚至是老大哥夥伴；因此，中華人民共和國試圖減少理念相近民主國家因烏克蘭戰爭實施制裁帶來的影響。本年4月，美國國務卿布林肯表示，中國「正助長歐洲安全自冷戰結束以來面臨的最大威脅」。

中華人民共和國缺席日內瓦舉行的烏克蘭和平峰會證實其不欲利用其影響力儘速結束烏克蘭戰爭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基於高峰會上發表演說。（法新社）

瑞典外長表達對印太及台海安全的關切：

早在本年3月20日，瑞典外交部長Tobias Billström在發布瑞典加入北約後的政府政策聲明時即強調「中國的威權統治，加上其不斷增長的權力主張及與俄羅斯日益深化之合作，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成挑戰」。

谷代表強調，尤其是在本年5月29日在斯德哥爾摩中國論壇上，瑞典外長Tobias Billström發表演講進一步強調，「印太地區的衝突，包括任何改變台灣海峽現狀的企圖，亦將對瑞典及歐洲產生深遠影響。換句話說，密切關注印太地區的安全局勢符合瑞典國家利益」。

呼籲理念相近民主國家採取更多共同行動以捍衛共同價值：

自2019年來，歐盟將中國視為合作夥伴、經濟競爭對手及系統競爭對手。有鑒於前述各項說明，中國應同時是合作夥伴、經濟競爭對手、系統性競爭對手及對歐洲安全的威脅。谷代表於文末呼籲，理念相近的民主國家及夥伴應採取更多共同行動強化我們自身、我們的聯盟、基於規則的體系及包括自由、民主及人權的共同價值。

「西曼蘭省報」自1831年開始出版，報社總部位於瑞典韋斯特羅斯（Västerås），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年1至4月「西曼蘭省報」每日紙本報紙及網站觸及約9萬2千人次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法