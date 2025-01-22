名家分享~桂祥晟》重點在於刪了什麼預算?

所以重點不在於預算編了多少或刪了多少，那是假議題，重點在於刪了什麼。在這個前提下，提案統刪的立委不管在什麼時期或任何政黨都相當不足取，這種無差別攻擊，徹底捐棄了自己身為立法委員監督政府的職權，只是徒然刻意惡搞、報復、癱瘓政府施政而已。

◎ 桂祥晟

作為曾經執掌地方政府每年20多億社會福利預算的社政首長，我應該可以就這次的預算刪減案表達一些看法：

立法院院會在歷經跨日的不斷電表決後，1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，圖為預算完成三讀後，民進黨立委持標語、高呼口號表達不滿。（記者廖振輝攝）

第一、綠營提到的預算刪減數是往年10倍，創下歷史新高；以及藍白營提到的今年預算數暴增，砍2000多億只是回復歷年水準，兩方的說法都容易造成議題失焦：

請繼續往下閱讀...

我覺得一個很好的比喻是，政府運作像人的身體，是一個交互作用的有機體，例如會厭軟骨是一塊小小的軟骨組織，功能是在吞嚥時保護喉頭及氣管入口，使食物不致誤入呼吸道，它佔人體的重量微乎其微，相當於萬分之一，但是沒有會厭軟骨，人就不能吞嚥，只能用鼻胃管進食，而且容易得吸入性肺炎。刪掉會厭軟骨的預算，人會生不如死，但如果刪掉一根手指頭的預算，雖然略感不便，但不至於危及生命。

所以重點不在於預算編了多少或刪了多少，那是假議題，重點在於刪了什麼。在這個前提下，提案統刪的立委不管在什麼時期或任何政黨都相當不足取，這種無差別攻擊，徹底捐棄了自己身為立法委員監督政府的職權，只是徒然刻意惡搞、報復、癱瘓政府施政而已。

另外，為什麼說預算編列數與刪除數不是重點，是因為預算不像血液，可以流來流去到處支援。單位之間預算本身不可流用，即使同一單位內的預算，立法委員也可以限制預算「不可流用」，導致那個特定業務沒有預算（血液）流入而壞死。

第二、凍結造成的問題不比刪減為輕

所謂預算的凍結，是指民意機關讓行政機關可以先動用一部份預算，至於凍結的預算則要等到委員同意了，才讓行政機關使用。這個「同意」的要件，比較教科書的正面版本，包括提出施政改善計畫、提出完整說明及有具體的施政建樹等等，而比較社會化的版本，則包括讓立委圍事的公司企業拿到政府工程或標案、讓議員關說的人事升遷異動或讓立委家人在高級醫院有病床，小孩推甄上好的大學等等，不一而足。

因為讓多數立委「同意」這件事射悻性太高，立法院有太多立委要「同意」，根本不可能這樣達成，所以機關首長會很乾脆地把「凍結」當成刪減，保守安排政策進度，並且讓許多採購案停擺，以免未來可能的「違約」。

另外預算的刪減跟凍結也沒有實質的差距，因為就算預算刪減了，只要不是刪減至零，也可以在年中追加減預算時加回來。

立委陳玉珍要影視工作者「丟掉那隻要飯的碗」，不啻是對影視工作者的傷害，更傷害到一切本來應當合法合理使用政府資源的人，汙名化社會的弱勢，貶抑台灣社會的互助精神，作為立法委員，是很失格的言論。（記者王藝菘攝）

第三、我們都是手心向上的人

這次預算刪減案，最為人津津樂道的，是立委陳玉珍那句：「（要影視工作者）丟掉那隻要飯的碗。」陳立委直指影劇文化工作者都是乞丐，是每天到政府部門討錢要飯的。以113年的澎湖縣為例，社福預算22億元，固然是府內單位預算編列數最高的部門，可以看出政府預算多數用於弱勢族群。但就算是衣食無憂的人，難道沒有手心向上的一天嗎？我這週在澎湖，想去台中一趟，但是去了台中就沒有機票可以回澎湖過年，一張都沒有，我只能手心向上祈求候補有位。地震了，家園一夕傾圮，在瓦礫堆的人們伸出手，手心向上請求支援，政府消防人員前來營救。不是享受政府資源的人，就是要飯的乞丐，所謂政府即是凝聚公民力量，給予需要幫助的人他們生存所需的資源，而我們每個人從生到死，都會有需要別人的時刻，都會有手心向上的一天。

陳委員的說法其實不啻是對影視工作者的傷害，更傷害到一切本來應當合法合理使用政府資源的人，汙名化社會的弱勢，貶抑台灣社會的互助精神，作為立法委員，是很失格的言論。

（作者曾任澎湖縣社會處長）

本文經授權轉載自桂祥晟臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法