名家分享～陳方隅》給立法院江啟臣副院長的公開信

如果您認可今天發生的一切事情，請誠實告訴選民，我們的國家安全、主權、以及最基本的立法程序都不重要，不要再自稱「親美」，不要再說自己「守護中華民國」。您所主持的立法院、貴黨的黨團，正在用完全不合乎最基本與最起碼的立法程序的方式，毀掉台灣。

◎陳方隅

敬愛的江啟臣學長，

今天（編按:1月20日）主持預算刪減大會到深夜，真是辛苦了。

立法院院會20日審查行政院總預算案，立法院副院長江啟臣主持。（記者王藝菘攝）

我是您在政大外交系的學弟，後來也有幸加入東吳政治系成為老師。

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雖然您已經不在本系服務，但我每次跟人介紹本系的時候，總是會說我們一直擁有超級堅強的黃金陣容師資，而且很多人後來也到政府單位服務，或者成為民意代表。您的世代還有羅致政、吳志中、盛治仁等幾位老師，現在也是不斷有老師為政府單位服務。我親眼見過您演講時的風采，也在文章上讀到您在學者時期的研究能量，一直都很敬佩。



然而，我現在有點不太確定，以後再提到您的時候，是否還能尊稱您為「敬愛的」學長，也不太確定提到您的名字，對本系是不是好事。



我想請問您，現在立法院審預算和通過各種法案的方式，是一個正常民主國家所呈現出來的樣子嗎？

立法院有哪一次、哪一個法案，是到了三讀程序之前，才把法案內容印出來給立委們看，甚至還有一邊表決一邊塗改的？。（取自貼文）

您今天一整天主持政府預算案的審查，我請問您，在這上千件的案子當中，哪一個案子有經過立法委員們在委員會裡面的討論？您在立法院服務很久了，有哪一次的預算審查是像今年這樣，截止前三天才丟出上千個案子來審？然後，有哪一次、哪一個法案，是到了三讀程序之前，才把法案內容印出來給立委們看，甚至還有一邊表決一邊塗改的？今天我們還看到，表決完才發現表決錯了，提出撤案，我們還看到，有單位的預算被刪到「負數」，有單位的預算被重複刪兩次以上，您認為這樣的狀況可以接受嗎？



我想請問您，現在這樣的立法院，是一個民主國家國會應該有的樣子嗎？



我不知道，當傅崐萁、黃國昌、翁曉玲這些人洋洋得意地破壞最起碼、最基本的立法程序時，您的想法是什麼？

我不知道，當傅黃等人洋得意地破壞最起碼、最基本的立法程序時，您的想法是什麼？圖為立院表決大戰，黃國昌用手機再看自己的新聞。（記者王藝菘攝）

我不知道，今天一整天您看著那疊「預算提案山」，一邊主持會議又一邊允許貴黨立委們塗改提案內容，甚至表決完才把提案印出來的這種立法程序，您是有什麼感想？您認同這種作法嗎？您心中可有一絲一毫的疑慮？



還是跟您的同事一樣，覺得「教訓執政黨」很開心？



您應該很清楚，我們東吳政治系畢業的學生，在立院的幕僚當中是佔最大宗，有很多政治工作者們是本系畢業的，因為我們長期下來有非常紮實的「國會研究」與教學。您會怎麼跟現場的、收看直播的、以及全國所有政治工作者，以及只要對於立法過程有一些瞭解的人們解釋，這樣子離譜的程序是可以接受的？

您要怎麼面對我們系上長期投入國會研究、培養國會助理們的努力？



說真的，如果預算和法案是這樣審的，只要貴黨的黨團幹部和黃國昌自己寫一寫、改一改，都不用公開、不用審查，那整個立法院關門比較快，不是嗎？



除了這樣子離譜的程序之外，我們簡單討論一下實質內容。

您是外交國防專業學者出身，我們就討論一下外交國防就好。我想請問您，「中國不買宏都拉斯的蝦子，所以要刪除台灣外交部的預算」這種理由，您真的可以接受嗎？這個案子在您主持之下，已經表決通過。



國民黨立委廖先翔以「中國不買宏都拉斯的蝦子，所以要刪除台灣外交部的預算」這種理由，您真的可以接受嗎？（資料照）

現在貴黨刪除或凍結了絕大多數的所謂「宣傳」費用，包括外交部的國際宣傳與國際援助。想請教您，依據國際關係專業判斷，台灣的外交是否都不需要向國際發聲？是否都不需要與中國抗衡？

貴黨的政客們說「宣傳費」都是網軍，您可以認同這種說法嗎？



另外，您肯定知道我國國防預算的重要性，也肯定知道我們的外交人員、國軍人員們是多麼努力在捍衛我們的主權，但現在貴黨大砍外交、國防、國安、兩岸等各相關部會的預算，提案的理由、內容、項目，您真的覺得可以接受？



說真的，我沒有期待您阻止這一切發生，我也不是很期待您扭轉貴黨內部的各種離譜風氣。我不知道您今天一整天下來，是否真的知道自己主持了什麼、通過了什麼。您是超級厲害的學者、受人敬仰的教授，也是長期被認為很專業又很受歡迎的民意代表，我只想請您摸著自己的良心、喚醒自己的專業領域：立法院正副議長的角色是什麼，不是應該要維持最起碼的議事程序嗎？請您想想看，什麼事情是對台灣的民主、主權有益？

若真的要「教訓執政黨」，當然沒有問題，但是現在這樣子不顧程序也不講究任何邏輯的做法，是誰會最開心呢？



如果您認可今天發生的一切事情，請誠實告訴選民，我們的國家安全、主權、以及最基本的立法程序都不重要，不要再自稱「親美」，不要再說自己「守護中華民國」。您所主持的立法院、貴黨的黨團，正在用完全不合乎最基本與最起碼的立法程序的方式，毀掉台灣。



言盡於此。我想不到什麼形容詞來形容現在立法院的狀況，也很難形容這大半年來看到立院狀況讓人感到憂心的程度。剩下的書信禮節在社群媒體上請容我先省略。



後學陳方隅敬上

（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載自陳方隅臉書

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