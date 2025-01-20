晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》【汝欲和平，必先備戰】消防員工作權益促進會聲明

2025/01/20 12:00

◎ 消防員工作權益促進會

消防隊存在的目的，本來就是搶救災害，現代社會中災害種類日益多元，傳統的火災、救護案件已越來越常見複合犯罪、暴力等因子，消防人員執勤時遭遇暴力危害屢見不鮮，戰術救護能力不只是因應戰爭，在承平時期亦為急需。

立法委員王鴻薇於日前提案消防署減列包含消防人員防護裝備、戰術緊急救護訓練在內之計劃經費一億元，實非妥當，況且政府機關就算是因應戰爭準備，亦無任何不妥，請王委員懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。

【汝欲和平，必先備戰】消防員工作權益促進會聲明。（取自貼文）【汝欲和平，必先備戰】消防員工作權益促進會聲明。（取自貼文）

同時本會亦在此呼籲內政部消防署，務必針對我國最大武力威脅：解放軍5.8mm口徑步槍彈制定防彈背心規格，勿重蹈國軍抗彈板在海外實測一槍貫穿覆轍（註1）。

註1：https://www.youtube.com/watch?v=pgzvIoPIKv4

本文經授權轉載自搶救消防員臉書

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書