自由開講》【汝欲和平，必先備戰】消防員工作權益促進會聲明

◎ 消防員工作權益促進會

消防隊存在的目的，本來就是搶救災害，現代社會中災害種類日益多元，傳統的火災、救護案件已越來越常見複合犯罪、暴力等因子，消防人員執勤時遭遇暴力危害屢見不鮮，戰術救護能力不只是因應戰爭，在承平時期亦為急需。

立法委員王鴻薇於日前提案消防署減列包含消防人員防護裝備、戰術緊急救護訓練在內之計劃經費一億元，實非妥當，況且政府機關就算是因應戰爭準備，亦無任何不妥，請王委員懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。

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【汝欲和平，必先備戰】消防員工作權益促進會聲明。（取自貼文）

同時本會亦在此呼籲內政部消防署，務必針對我國最大武力威脅：解放軍5.8mm口徑步槍彈制定防彈背心規格，勿重蹈國軍抗彈板在海外實測一槍貫穿覆轍（註1）。

註1：https://www.youtube.com/watch?v=pgzvIoPIKv4

本文經授權轉載自搶救消防員臉書

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