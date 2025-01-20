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名家分享～侯宗佑》羅一鈞再懇求放過防疫預算 別讓疫情侵台

刪了這筆預算，台灣面對傳染病的能力就是會下降。疾管局就是台灣的免疫系統，而充足的防疫預算就是維持身體機能的基礎營養成分。亂刪預算，身體就會衰弱——不要說 Covid 那樣的世紀大疫了，只要平常可運用的預算不足，可能一些小流行病也會因為無法及時因應，而釀成眾多無辜的傷亡。
名家分享

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2025/01/20 10:30

◎侯宗佑

羅一鈞又發了新文回覆王鴻薇。二十年來學長一直沒有變，不管說什麼都是客客氣氣的。

羅一鈞又發了新文回覆王鴻薇。多年來，不管說什麼都是客客氣氣的。（取自貼文）羅一鈞又發了新文回覆王鴻薇。多年來，不管說什麼都是客客氣氣的。（取自貼文）

他太客氣，所以不客氣的真話就由學弟我來說吧：王鴻薇說什麼特別預算，就是不懂防疫實務的人在鬼扯。

刪了這筆預算，台灣面對傳染病的能力就是會下降。疾管局就是台灣的免疫系統，而充足的防疫預算就是維持身體機能的基礎營養成分。亂刪預算，身體就會衰弱——不要說 Covid 那樣的世紀大疫了，只要平常可運用的預算不足，可能一些小流行病也會因為無法及時因應，而釀成眾多無辜的傷亡。

看學長才剛發文，留言區就被一堆網軍跟無腦小草圍剿，我只能說這就是「瓦釜雷鳴」真實上演。

Covid19疫情期間，羅一鈞肩負防疫重任，天天在指揮中心記者會上詳解疫情狀況。（指揮中心提供）Covid19疫情期間，羅一鈞肩負防疫重任，天天在指揮中心記者會上詳解疫情狀況。（指揮中心提供）

我真的很不喜歡以人舉言或以人廢言，但說真的，羅一鈞跟王鴻薇兩個人，你如果還選不出誰的話值得信任，那我只能說你真的被保護得太好——依照試算，疾管局的及時因應，在 Covid 疫情期間至少多拯救了幾萬到幾十萬台灣人，讓他們免於肺炎之苦。

然後有人說要刪除他們預算，正如有些人說她不看公視，所以公視預算被刪除對她沒有影響。

防疫有成關鍵，是5年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，才成功守住台灣沒讓疫情爆發。圖為當時進入醫院，確實執行手部清潔。（資料照）防疫有成關鍵，是5年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，才成功守住台灣沒讓疫情爆發。圖為當時進入醫院，確實執行手部清潔。（資料照）

歲月靜好是有人負重前行 砍了預算 連前行都走不了

我只能說，你的歲月靜好，來自於有人負重前行——而今天的台灣，有人靜好太久，久到甚至失去了現實感，也失去了最基本的常識，導致他們現在開始覺得：欸，為什麼要付錢給那些負重前行的人啊？把預算砍光，我們自己拿錢，不是很好嗎？

一點都不好。只要有一點常識，一點社會經驗，就會知道我們今日的靜好是多麼難得，又是多麼脆弱而需要守護。

拒絕惡意的破壞，讓我們一起守護今日台灣的美好。

我挺羅一鈞。

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

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