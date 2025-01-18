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自由開講》熟諳中共「一分、二教、三分化」統戰伎倆

2025/01/18 21:00

◎ 愚工

毛澤東在1929年12月古田會議提出：「我們的勝利不但是依靠我軍的作戰，而且依靠敵軍的瓦解」。至於如何實施「瓦解管理」，毛澤東提出「一分、二教、三分化」教戰守則。說明如下：

如何實施「瓦解管理」，毛澤東提出一分、二教、三分化教戰守則。（法新社檔案照）如何實施「瓦解管理」，毛澤東提出一分、二教、三分化教戰守則。（法新社檔案照）

1.一分︰

就是將敵人依三六九等分門別類，中共將統戰目標人群劃分為民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識份子、少數民族人士、宗教界人士、非公有制經濟人士、新的社會階層人士、出國和歸國留學人員、香港同胞、澳門同胞、臺灣同胞及其在大陸的親屬、華僑、歸僑及僑眷、其他需要聯繫和團結的人員等十二類。又將留學人員、新媒體中的代表性人士、非公有制經濟人士特別是年輕一代列為新的重點統戰對象，就是這項原則的應用。

2.二教︰

用現在大家熟悉的話說就是認知作戰。近幾年中共將上述分類又細分，以各種名義分類分批邀約至中國進行低價甚至免費旅遊，藉機實施「小班教學」宣傳共產黨好，中國好棒棒；及抖音與小紅書的溫水煮青蛙式洗腦短影片就是活生生的例子。

3.三分化︰

就是深化敵人內部矛盾，毛澤東在其著作【矛盾論】提出「製造動盪遂行深化敵人內部矛盾」的損招。這一年來，遵循習近平「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」的指示，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌與朱立倫聯手在國會毀憲亂政，目的就是透過製造恐慌，深化台灣社會和與戰的內部矛盾，這是「製造動盪，遂行深化敵人內部矛盾」伎倆的應用。

知己知彼百戰不殆，台灣民主有足夠的韌性，應對中共及其在台鷹爪製造的動盪，台灣人民有足夠的智慧解決這些動盪，國人積極地要揭穿中共這些伎倆，消極地要無需恐慌掉入其統戰陷阱才是上策。

（作者業商）

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