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一個律師的筆記本》這並不只是單純的瘋狂

這種做法，其實是在傳遞一個訊息：如果想要拿到預算，就最好識趣一點，不要說一些讓國會多數黨不開心的話、發表不太和諧的研究、又或是製作不符合他們世界觀的作品。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/01/16 08:30

◎陳怡凱

國會多數黨的委員特意點名學者、學術機構、乃至於電視臺，對於他們的預算進行刁難，這並不只是單純的瘋狂。

這種做法，其實是在傳遞一個訊息：如果想要拿到預算，就最好識趣一點，不要說一些讓國會多數黨不開心的話、發表不太和諧的研究、又或是製作不符合他們世界觀的作品。

國民黨、民眾黨立院黨團提案大刪中研院預算，恐讓該院近3千名助理集體失業。（資料照）國民黨、民眾黨立院黨團提案大刪中研院預算，恐讓該院近3千名助理集體失業。（資料照）

當然，會有人硬頸不屈，但預算問題還是要解決。

於是，各個機構裡面自然會有「聞弦歌而知雅意」的協力者，出來請硬頸不屈的人體卹一下大家的飯碗。要是真的不肯「大局為重」，只好請你知所進退，又或者冷凍起來。國會多數黨不用自己出手，各個機構裡面的協力者，自然就會作好該作的事。

國民黨提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。（資料照）國民黨提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。（資料照）

很惡劣，但這是有效的手段。要講「獨立之精神，自由之思想」是嗎？壓制你們的財源，看你們是能堅持多久？

在沙包黨完全執政的那八年當中，沙包黨屢屢被罵成干預言論自由的黑手，但這恰恰是因為沙包黨對於知識分子不會做到這個程度。諷刺的是：假如沙包黨真的肯用同等手法對付文化界與學術界，反而不會遭受這麼大的惡名。

對於他們而言，這只是第一步的牛刀小試而已。

等到他們，或者說他們背後的老闆完全取得政權之後，臺灣的文化界與學術界，就可以好好享受中國同行在1950年代的美好體驗了。


本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：【這並不只是單純的瘋狂】

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