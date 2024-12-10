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一個律師的筆記》若要守護憲政民主，就更要瞭解有心人會如何破壞它

我想說的是：若要守護憲政民主，就更要瞭解有心人會如何破壞它。這跟奇幻故事裡，對抗黑魔法的人一定要對黑魔法有所瞭解，是同樣的道理。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/12/10 19:00

◎陳怡凱
　　
以下純粹是從技術角度談。
　　
南韓總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴，被國會權票否決後宣布解嚴。（美聯社檔案照）南韓總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴，被國會權票否決後宣布解嚴。（美聯社檔案照）

對於有心破壞憲政民主的野心家而言，「戒嚴」在現代已經不算是一個好用的權謀手段。雖然它本來只是一種危機因應體制，但隨著歷史進程，這個中性名詞累積了太多的負面意涵，太容易引發爭議。這就好像「獨裁」原本也只是一種不具貶意的古羅馬官職，後來逐漸變成眾惡所歸。倘若打出戒嚴的旗號，太容易成為眾矢之的，風險實在太大。

想要破壞憲政民主，比較明智的作法絕不是直接把自己變成眾矢之的，而是運用其他手段擴大權力，並且把憲政制衡機制一步一步破壞掉。例如癱瘓憲法法庭、解除司法權對於己方的制約、讓罷免權名存實亡、運用立法程序把國家大權一項一項收到自己手中，諸如此類。

想要破壞憲政民主，比較明智的作法，例如癱瘓憲法法庭。（資料照）想要破壞憲政民主，比較明智的作法，例如癱瘓憲法法庭。（資料照）

而且，在作這些事的時候，務必要打出「改革」之類形象清新的旗號，避免讓人產生毀憲亂政的聯想。要能像哈梅爾的吹笛手一樣吹出美妙音色，才能讓人們自願跟著你走向滅亡。

一言以蔽之：想要毀滅憲政民主，不見得需要訴諸戒嚴的形式。野心家與其因為戒嚴而讓自己公然淪為國賊，不如陽諱其名、陰用其實，這才是更有效的篡權之路。

當然，從技術角度指出這一點，不代表我支持這種作法。

恰恰相反，我想說的是：若要守護憲政民主，就更要瞭解有心人會如何破壞它。這跟奇幻故事裡，對抗黑魔法的人一定要對黑魔法有所瞭解，是同樣的道理。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：【若要守護憲政民主，就更要瞭解有心人會如何破壞它】

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