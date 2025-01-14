自由開講》台大法律人拒絕癱瘓憲法法庭聲明連署

◎ 賴中強



國立臺灣大學法律學院（系、所）校友暨在校學生反對惡修憲法訴訟法連署聲明

聲明本文：

權力分立為民主國家之脊樑，各憲法機關間平等相持為權力分立運作之唯一方式。依據憲法，司法院為憲法解釋機關，又依據司法院組織法，司法院設置憲法法庭維護人民基本權利、民主憲政秩序，憲法法庭為我國司法權不可或缺之一環，不可一日停擺。

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立法院於2024年12月20日修正通過憲法訴訟法第4條、第30條、第43條，規定參與評議大法官人數不得低於10名、作成違憲宣告的大法官人數不得低於9名、且不區分案件類型一率適用相同門檻，於應然面上大幅提高憲法法庭作成判決或裁定的困難度；於實然面上，因目前憲法法庭僅有8位大法官，立法院多數黨團已於2024年12月24日透過否決七位大法官全數人事同意權的方式使憲法法庭陷於無法運作之危機。新修正之憲法訴訟法除將造成癱瘓憲法法庭外，更使得憲法法庭將可能受立法院之操縱，此將使權力分立的平衡狀態大幅位移至立法權，而破壞我國維護人權保障及確保憲法機關權力分立之現有機制。

立法院藍白黨團去年底否決七位大法官人事同意權，使憲法法庭陷於無法運作之危機，意圖癱瘓憲法法庭，恐造成憲政危機。 （記者王藝菘攝）

自司法院大法官釋字解釋至憲法法庭裁判，已確立憲法機關忠誠義務屬我國憲法基本秩序。然立法院希望透過大幅度削弱，甚至癱瘓司法權的方式以達實質擴權的目的，是破壞權力分立，也是傷害民主憲政秩序，更是積極且故意的違反憲法賦予立法院的義務。憲法法庭的停擺與人權保障息息相關，憲法法庭所受理、作成判決或裁定的案件絕大多數與人民基本權利有關，新修正憲法訴訟法為達削弱司法權之目的，竟犧牲人民基本權利之保護，令人不能認同。

我們是法律學習者，民主憲政秩序是我們唯一的信仰。基於所知所學，我們不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此我們選擇站出來。我們也要成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道人民需要憲法法庭的運行不墜，讓憲法法庭知道人民希望憲法法庭能夠持續維護憲法、守護人權。我們處於自由的世代，我們知道民主憲政秩序如同空氣、陽光與水，不可或缺。我們希望能讓更多人瞭解這個議題，跟我們站在一起守護自由的生活。

連署發起人：

1. 賴中強，1988入學 2.傅祖聲，1978入學 3.廖國翔，2006入學

4.楊舜麟，1995入學 5.鄭雅方，1995入學 6.楊晴翔，1996入學

7.陳立蓉，2012入學 8.張志朋，1996入學 9.魏潮宗，1999入學

10.林仲豪，1993入學 11.林彥宏，2007入學 12.尤美女，1973入學

13.陳盈如，2006入學 14.林詩梅，1992入學 15.李艾倫，1997入學

16.王展星，1993入學 17.洪三雄，1968入學 18.陳玲玉，1969入學

19.陳又新，2000入學 20.朱芳君，1998入學 21.賴又豪，2009入學

22.林永頌，1979入學 23.陳鵬光，1993入學 24.莊華隆，2014入學

25.唐玉盈，2003入學 26.黃盈舜，1996入學 27.陳家慶，2006入學

28.范綱祥，1984入學 29.薛欽峰，1987入學 30.賴冠妤，2016入學

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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