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自由開講》無心立委踐踏民主 掀罷免潮

2025/01/14 08:30

◎ 守護自由的老鷹

立法院是我國的最高民意機關，也是台灣的國會，今有亂我國會者必罷之，人民的怒吼出來了，隨著各地罷免之聲不絕於耳，也代表：當你用不對等的自大傲慢踐踏那些守護國家議事權的立委時，人民會問，你們還是一群稱職的立委嗎？

為終結國會修法亂象，各地紛紛發起罷免藍委連署活動，圖為台中樂成宮濫權立委究責會，公民團體在現場設攤連署罷免台中區域5名藍委，民眾回響熱烈。（記者蘇孟娟攝）為終結國會修法亂象，各地紛紛發起罷免藍委連署活動，圖為台中樂成宮濫權立委究責會，公民團體在現場設攤連署罷免台中區域5名藍委，民眾回響熱烈。（記者蘇孟娟攝）

當你每天跟敵國中國眉來眼去，甚至直接通話的同時，我們有理由相信藍白立委已經叛國，藉由自己的職權，進行著各種陰謀統戰，要傷害台灣人的未來，傷害台灣人的國家，這是在台灣不被允許的。

如果統戰是正面的，為何不敢公開做，為何要偷偷買間諜，買情資，買網紅，收攬人心，是你們的國家多黑暗多髒亂，需要這多人來幫你們美化？

請問王滬寧先生？

你中國就是把台灣當成敵國，你才會搞這麽多心機，間諜，第五縱隊，還叫柯文哲騙台灣人說兩岸一家親，如果真的當彼此是親家，有需要叫傅崐萁，這些藍白立委把台灣立法院搞成這樣，法案討論發言都不行，連表決都不敢親自簽名？強制通過對台灣不好的法案？

請問習近平先生，你不對等的對待台灣，卻要台灣人臣服於你，接受你的一國兩制？

如果你的一國兩制是好的，為何香港的五十年不變會走向回不去的未來？

如果兩岸是對等的地位，為何不給台灣人民足夠的空間，一起參與國際？為何要限制我們國際體育賽事的名稱？

為何硬要矮化台灣是中國的一省？其心可議？

請問習近平，你不對等的對待台灣，卻要台灣人臣服於你，接受你的一國兩制？（路透）請問習近平，你不對等的對待台灣，卻要台灣人臣服於你，接受你的一國兩制？（路透）

國民黨這財劃法就是要癱瘓行政院，讓行政院無法做事，手上沒錢？

而選罷法就是提高罷免門檻，好維持他們的權利？制衡人民的罷免權？

憲訴法，就是要沒收大法官的權利，讓他們無法用憲法制衡立法院的多數，也等於癱瘓司法院？

想同時讓司法院、行政院都失去效能，他們又把持立法院，三權都不能動，實在可惡至極。

剩下的考試跟監察兩院又沾不上邊，使不上力，這就是他們的陰謀。

現在的國民黨有兩個算計，第一個算計，是刻意壓縮行政院作業時間，行政院若要提覆議，就必須在收到法案的10天內完成、假日一樣算在內，也就是要在2月2日前提出，而今年農曆年假期從1月25日開始、2月2日結束，等同是逼使行政院公務員犧牲年假加班，何嘗不是一種霸凌？

第二個算計就是透過惡修後的《憲訴法》，封死違憲的《選罷法》、《財劃法》兩案。黨政人士表示，藍白已經計劃未來三年將通過各種掏空、侵犯其他憲政機關權限的違憲法案，透過癱瘓憲法法庭，除了讓行政院沒有辦法提起憲法救濟，更是幫藍白兩黨未來提出的違憲法案打開後門！這是十足的傲慢與偏見。

《傲慢與偏見》是19世紀英國小說家珍．奧斯汀的代表作。小說主要講述了一部愛情故事，反映了19世紀英格蘭攝政時代英國鄉紳階層的禮節、成長、教育、道德、婚姻的情態。

但同時也讓世人了解，當一個人傲慢時，你就失去公平看待事物的高度，也無法與人和平議事論處。

對於不到位，不盡責的藍白立委，立法院不是你的作秀場合，我們有權罷免不適任的立委。圖為國民黨立委傅崐萁。（記者方賓照攝）對於不到位，不盡責的藍白立委，立法院不是你的作秀場合，我們有權罷免不適任的立委。圖為國民黨立委傅崐萁。（記者方賓照攝）

每個人都有自己的意見，但如果是坐下來彼此商量包容，那才叫議會政治，如果你是堅持己見，強迫別人接受，那就是偏見，進而變成操控議會，嚴重違反憲法，違反人民權利，你們是用暴政強姦人民的意志。

尤其誇張的是，送出去的財劃法內容完全沒有人看過，是從國民黨10多份版本隨便抽一份送件，完全沒有討論過。只為了快速表決通過，臨時抽出來的版本，故意讓民進黨立委措手不及，這樣要怎麼籌畫預算大餅？幾張紙幾分鐘就草率通過更是讓人民無法接受。所以所分配的金額多少都沒有人知道，而且也沒有討論，也不給討論，然後強制表決，是這樣嗎？

台灣人民覺醒吧，當300億租金補貼，育兒津貼，軍購預算凍結，軍公教加薪等預算，都可能因藍白立委亂搞而癱瘓時，所有人民的福利都被干擾時，那麼，你有你的亂搞，我有我們的法治，對於不到位，不盡責的藍白立委，立法院不是你的作秀場合，我們有權罷免不適任的立委，尤其是通敵資助中國的藍白立委，就讓我們一起罷免不到位的立委，救自己的國家TAIWAN。

（作者為保全，業餘作家）

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